Coluna Teaser: Sky investe em vilões de cinema no Rock in Rio e Nubank chega ao rádio

Música e filmes: SkyPlay leva vilões de cinema ao Rock in Rio

Para ativar sua presença no Rock in Rio – que incluirá uma ativação física com palco e um estúdio próprios –, a empresa de TV por assinatura Sky vai lançar hoje uma campanha em que mostra que até os vilões “clássicos” de filmes vão querer se preparar para o festival de música.

O filme criado pela agência Mirum e produzido com fotografia cinematográfica pela Casa de La Madre faz alusão a personagens como Pennywise (It), Arlequina (de Esquadrão Suicida), Freddy Kruger (A Hora do Pesadelo) e Jason (Sexta-Feira 13).

Em um momento de “febre” do conteúdo sob demanda, o produdo que será o carro-chefe da comunicação deste ano será o SkyPlay. A assinatura do filme – que serve tanto para os conteúdos da Sky quanto para o Rock in Rio – será “Onde os grandes sucessos se encontram”.

Banco digital: Nubank investe pela primeira vez em rádio

Em tom de “pegadinha do malandro”, a nova campanha do Nubank colocou um ator para ligar para o call center da empresa para fazer perguntas sobre a conta da instituição financeira, como as transferência gratuitas e o fato de o dinheiro na conta-corrente ser corrigido em 100% do CDI.

Além dos três vídeos, que serão exibidos em redes sociais como Instagram, Facebook e YouTube, a startup do setor financeiro vai investir pela primeira vez em spots de rádio, aproveitando os áudios da campanha. Os anúncios foram criados pela agência interna do Nubank – denominada CreativeLab – e serão veiculados em rádios do Rio de Janeiro e do Distrito Federal.

Edição limitada: Dentsu cria Miojo ‘sabor universal’

No Brasil, a Dentsu criou uma edição do macarrão instantâneo Miojo, da Nissin, de “sabor universal”. Sem os tradicionais sachês, a ideia foi deixar o cliente livre para criar combinações. O produto foi vendido no último sábado, em um supermercado de São Paulo.

‘Brasil que sonha’: Azul cria filmes sobre empreendedorismo

A Azul – companhia aérea que fez semana passada sua estreia na ponte aérea Rio–SP – lançou ontem um site em que celebra histórias brasileiras de empreendedorismo. O espaço “Brasil que sonha” fala de assuntos como produção agrícola, energia eólica e pesca sustentável, entre outros, e deverá continuar a ser abastecido com novas histórias. Assinada pela Isobar, a peça publicitária será reforçada em peças de mídia impressa e exterior.