Coluna Teaser: sócio do Madero, Luciano Huck dá ‘forcinha’ ao marketing da rede

Uma nova campanha da rede de hamburguerias Madero destaca a fazenda da marca, inaugurada em 2018 em Palmeira (PR). A empresa, que tem valor de mercado de cerca de R$ 3 bilhões, colocou um de seus sócios minoritários – o apresentador Luciano Huck – para ajudar a divulgar o processo de verticalização do Madero, que inclui a produção própria de carnes, pães e – agora – vegetais orgânicos.

Com 2 minutos de duração, o filme foi produzido pela área de conteúdo de marcas da Editora Trip – Paulo Lima, dono da revista de mesmo nome, é uma espécie de “guru” de marketing de Junior Durski, controlador do Madero. É Lima quem comanda a comunicação da rede, que produz a maior parte de seus conteúdos internamente. A campanha terá exibição em TV, internet e mídia externa.

ÁLBUM DE CLIENTES: Smiles reúne histórias de primeiras viagens

Marca originalmente criada pela Varig, o programa de milhas Smiles, que hoje pertence à Gol, vai completar 25 anos neste mês. Para celebrar a data, além de realizar promoções, a companhia criou uma série de vídeos com histórias de viagens proporcionadas pelo acúmulo de milhas. No meio desses casos garimpados na base de clientes da Smiles estão diversas histórias de primeiras viagens de avião. A produção dos filmes foi criada em conjunto pela Cantaloup (agência de publicidade), Contente (que ficou a cargo de conteúdos digitais), Cadastra (mídia online) e Spray (produtora de filmes).

VERDE-AZULADO: ‘Mantra’ é a cor do ano, segundo a Suvinil

A marca de tintas Suvinil, da multinacional alemã Basf, elegeu a “mantra”, um verde-azulado, como a cor de 2020. O tom foi escolhido a partir de um estudo de tendências feito pela empresa, que acabou de ganhar novo nome: Suvinil Revela. Para definir as 35 paletas da cartela de combinação para o ano que vem, a inspiração veio da máxima “repenso, adapto e equilibro”. A principal cor do ano se desmembra em dois outros tons: horizonte e contemplação

EMMY INTERNACIONAL: Conspiração bate recorde de indicações do País

A produtora Conspiração recebeu três indicações ao Emmy Internacional 2019. Melhor programa de língua estrangeira (Magnífica 70, da HBO), melhor atriz (Marjorie Estiano, por Sob Pressão, da TV Globo) e melhor drama (1 Contra Todos, da Fox). Com nove indicações acumuladas ao prêmio, a Conspiração é a produtora local recordista em nomeações ao Emmy.

GAROTO-PROPAGANDA: Thiaguinho reforça campanha da Itaipava

A campanha de verão da cervejaria Itaipava entrou no ar no fim de semana. Além da garota-propaganda oficial da marca, Aline Riscado, os comerciais ganharão o reforço do cantor Thiaguinho.

ASSISTENTE ANIMADA: Personagens do Cartoon Network na Alexa

Os personagens da série de animação O Incrível Mundo de Gumball, do Cartoon Network, vão interagir com o público por meio da Alexa, assistente virtual da Amazon. Para iniciar a interação, basta dizer o comando “conversar com Gumball Medieval” – a opção também está disponível no Google Assistant, disponível em celulares Android. Os mesmos tipos de interação poderão ser realizadas com personagens de outra atração, Ursos sem Curso.