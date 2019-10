Coluna Teaser: versão sertaneja da revista ‘Rolling Stone’ e boleto do Dia das Bruxas

MAKING-OF

Burger King envia ‘boletos’ a clientes no Dia das Bruxas

O alvo preferido das “pegadinhas” do Burger King é geralmente seu principal concorrente, o McDonald’s. Nesta semana de Dia das Bruxas, comemorado na quinta-feira, dia 31, a rede optou por um alvo diferente: seus próprios consumidores.

A rede vai mandar “boletos” para o consumidor a partir de hoje. A ideia é brincar com o principal medo do brasileiro: estar com as contas no vermelho. Trata-se, no entanto, de um cupom para desconto na compra do Whopper, sanduíche mais famoso da cadeia de fast-food.

Além de um site próprio, no qual os consumidores poderão enviar as “contas” para os amigos como um presente de Halloween, a promoção do “boleto” também vai ter um vídeo que será exibido em mídias digitais. A criação ficou a cargo da agência David.

SERTANEJO RAIZ

Rolling Stone lançará versão country no País

A Rolling Stone, um dos principais títulos editoriais voltados à música, comportamento e cultura, vai lançar no Brasil sua versão “country”. Com investimento de R$ 1,2 milhão, a Rolling Stone Country será a primeira plataforma digital no País dedicada ao mundo sertanejo e ao country americano. Todo o conteúdo será produzido por uma equipe de cinco jornalistas dedicados à apuração de histórias relevantes sobre esses universos. A plataforma reunirá notícias que vão da música ao estilo de vida, incluindo reportagens e artigos de opinião sobre os principais artistas e personalidades do mundo sertanejo.

PALCO ITINERANTE

Caminhão leva teatro a cidades do interior

Uma caravana composta por um caminhão-palco vai cair na estrada pelo interior do País. A Stone, companhia de serviços financeiros, fechou uma parceria com a produtora musical Aventura para fundar uma companhia de teatro. Dessa forma, o espetáculo Ayrton Senna – O Musical será apresentado, a partir da próxima sexta-feira, dia 1.º, em municípios paulistas e fluminenses como São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá, Resende e Volta Redonda.

AGORA NOS EUA

Cervejas adotam ‘causa’ do futebol feminino

A exemplo do que fez a Antarctica no Brasil durante a última Copa do Mundo de Futebol Feminino, a Budweiser americana agora busca usar o contrato de patrocínio que assinou com a seleção feminina dos Estados Unidos para tentar angariar mais apoio e dinheiro à modalidade e suas atletas. Enquanto a seleção americana de futebol masculino contabiliza 24 patrocinadores, a feminina tem apenas cinco, sendo que apenas dois podem ser consideradas de grande porte (a Bud e a Nike). Essa falta de apoio às mulheres que praticam o esporte ficou evidente em junho pelo protesto da jogadora Marta, que optou por entrar em campo com chuteira sem patrocínio.

INVESTIMENTOS

Rico quer promover ‘recall’ da poupança

A Rico Investimentos, que pertence à XP, vai lançar hoje uma campanha chamada “recall da poupança”. A ideia é convencer os consumidores a optar por outros investimentos além da velha caderneta. Criada pela agência F.biz com a assinatura “Na Rico seu dinheiro rende mais”, a campanha terá a participação do jornalista Evaristo Costa, que nos últimos tempos tem emprestado seu rosto para diversas ações de marketing.