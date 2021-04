Conheça todos os jurados brasileiros no festival Cannes Lions 2021

O corpo de jurados brasileiros no Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade terá 23 representantes em 2021. A lista inclui profissionais que atuam no País e no exterior. Neste ano, por causa da pandemia de covid-19, o evento será realizando de forma online.

Veja todos os nomes, por ordem alfabética de categoria:

Brand Experience & Activation Lions: Luciana Rodrigues, presidente da Grey Brasil, e Daniela Vojta, vice-presidente executiva da BBDO NY

Creative E-Commerce Lions: Sérgio Gordilho, copresidente e chefe de criação da agência Africa

Creative Strategy Lions: Gabriela Soares, líder de estratégia da Talent Marcel;

Design Lions: Marcelo Bicudo, presidente da Superunion

Digital Craft Lions: Luciana Haguiara, executiva de criação da Media Monks

Direct Lions: Flavio Waiteman, chefe de criação da Tech and Soul

Entertaiment Lions: Samantha Almeida, líder do Twitter Next

Entertainment Lions for Sport: Rafael Pitanguy, executivo-chefe de criação da VMLY&R

Film Craft Lions: Renata Brandão, presidente da Conspiração Filmes

Film Lions: Keka Morelle, chefe de criação da Wunderman Thompson

Glass Lions: PJ Pereira, cofundador e presidente do conselho da Pereira O’Dell, de São Francisco (EUA)

Health & Wellness Lions: Patricia Corsi, chefe global de marketing e da área digital da Bayer Consumer Health, e Bruno Abner Rebelo, chefe de criação da McCann Health USA

Industry Craft: Marcelo Reis, copresidente da Leo Burnett Tailor Made

Media Lions: André França, vice-presidente de mídia da WMcCann Brasil

Mobile Lions: Vico Benevides, presidente da GTB Latam

Outdoor Lions (presidente do júri): Luiz Sanches, sócio da AlmapBBDO

Pharma Lions: Regina Moura Rocha, diretora de comunicações da Roche

PR Lions: Eduardo Vieira, presidente da Hill+Knowlton Strategies (Latam)

Print & Publishing Lions: Dani Ribeiro, diretora de criação da Artplan, e André (Dedé) Laurentino, executivo-chefe de criação da Ogilvy UK

Social & Influencer Lions: Domenico Massareto, chefe de criação da Publicis Brasil