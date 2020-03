Durante quarentena do coronavírus, Claro, Vivo, Oi e TIM fazem inédita campanha conjunta

As quatro maiores operadoras de telecomunicações do País, e principais responsáveis pelo fornecimento de internet banda larga no País, vão colocar no ar, ainda nesta quinta-feira, 26, uma inédita campanha conjunta. A comunicação usa as cores das marcas das quatro companhias.

A ideia das empresas – Vivo, Claro, TIM e Oi – é mostrar união em torno do fornecimento de seus serviços em um momento em que a ordem é para as pessoas evitarem deslocamentos. A necessidade de as pessoas ficarem em casa para evitar a proliferação do novo coronavírus, o covid-19, fez as companhias abandonarem, pelo menos temporariamente, a competição.

As quatro empresas decidiram criar uma mensagem conjunta em um período em que a conexão à internet é essencial para o trabalho em home office e para a comunicação com amigos e parentes. A campanha foi criada pela agência Africa e deverá ter desdobramentos ao longo deste fim de semana. A exibição será em TV aberta e fechada, mídia externa, na internet e nos canais digitais de todas as operadoras.

Entre as iniciativas das operadoras para colaborar com a comunidade durante um momento de tensão tanto na área da saúde quanto na economia está a liberação de conteúdos extras em pacotes de TV a cabo, bônus de internet e navegação gratuita no aplicativo Coronavírus, do Sistema Único de Saúde (SUS). As empresas destacam que suas equipes trabalham para garantir conexão para que as pessoas possam ficar em casa.