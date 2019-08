‘Estadão’ promove evento Cannes Winners nesta terça-feira

O Estadão, representante oficial do Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade no Brasil, promove nesta terça-feira, 27, mais uma edição do Cannes Winners, que reúne profissionais do mercado publicitário para discutir as principais tendências criativas do ano. O evento também servirá para celebrar as peças brasileiras mais premiadas em Cannes em 2019.

Com 85 Leões, o Brasil ficou na terceira posição em número de prêmios em Cannes Lions, atrás apenas da perpétua força dominante dos Estados Unidos – 313 prêmios, ou mais de um terço do total de Leões distribuídos (932) – e não muito distante do desempenho do Reino Unido, que contabilizou 90 prêmios. No entanto, o Brasil ficou bem à frente de outros mercados europeus importantes, como a França (60 Leões) e a Alemanha (32). Entre esses dois países, situou-se a Austrália (36 premiações).

A Akqa foi a agência brasileira mais premiada. Recebeu dois Grand Prix: um em Media Lions (que julga o melhor uso das diferentes mídias para a difusão de uma campanha) e outro para Entertainment Lions for Music (que escolhe o melhor trabalho que inclui o uso de música). A primeira campanha foi para o modelo AirMax, da Nike, e envolveu a cultura paulistana do grafite, enquanto o segundo transformou o lançamento do segundo álbum do rapper Baco Exu do Blues em um movimento contra o racismo no País.

Neste ano, o evento Cannes Winners terá entre os palestrantes Diego Machado e Hugo Veiga, executivos da Akqa, que falarão sobre as peças vencedoras dos Grand Prix. Rafael Donato, vice-presidente de criação da Ogilvy Brasil, que focará sobre o marketing provocativo (e premiado) da rede Burger King. Já Maria Fernanda Albuquerque, diretora de marketing da Ambev, que dará um panorama do festival sob o ponto de vista da gigante de bebidas.

Serviço:

Cannes Winners

Quando: 27/8, a partir das 17h

Onde: Unibes Cultural – Rua Oscar Freire, 2.500 – Pinheiros