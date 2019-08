Extra lança Dia do Solteiro com anúncios em aplicativos de namoro

Sucesso na China, graças à gigante do e-commerce Alibaba, o Dia do Solteiro se tornará um evento de ofertas também no Brasil. Enquanto na China a data é comemorada em 11 de novembro, por aqui, embora quase ninguém saiba disso, ela também existe – e é celebrada em 15 de agosto.

Segundo Cristiane Cruz Citrângulo, diretora de marketing do Extra, o objetivo é tornar o Dia do Solteiro mais uma data de ofertas para a rede do Grupo Pão de Açúcar (GPA). Além da Black Friday, a varejista realiza promoções antes do Dia das Mães e do Dia dos Pais – a Pink Friday e a Blue Friday, respectivamente.

No Tinder. Como o Dia do Solteiro será realizado após a campanha de Dia dos Pais, a presença na mídia será curta. O filme de TV – mídia mais usada pela rede de hipermercados – vai estrear na quarta-feira à noite.

Para reforçar a mensagem, a rede irá onde os solteiros estão: os apps de namoro como o Tinder. Com o conceito “ofertas que dão match”, o Extra vai tentar mostrar que, se as pessoas não arranjarem um par no Dia dos Solteiros, poderão encontrar um celular uma TV. E, assim, evitar sair de mãos abanando.