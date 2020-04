Festival Cannes Lions de 2020 é cancelado

O Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade decidiu cancelar a edição de 2020. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira, 3. Todas as reservas ou compras de passe já feitas para este ano serão transferidas para 2021. Inicialmente, o festival havia adiado a realização do evento da tradicional data de junho para o fim de outubro, mas, em comunicado assinado por Philip Thomas, presidente de Cannes Lions, a companhia optou por cancelar o evento em 2020.

A edição do ano que vem está marcada para 15 a 21 de junho de 2021. O Estadão é o representante oficial de Cannes Lions no País.

“Cannes Lions, em seu núcleo, é sobre a criatividade e a distribuição de Leões. Entendemos que a comunidade criativa tem hoje outros desafios para enfrentar e simplesmente não está em condições de produzir o trabalho que garantirá o nível da premiação. As indústrias de marketing e da criação estão vivendo um turbilhão e nós podermos fazer nossa parte ao remover as especulações sobre a realização do festival neste ano. Tentamos tomar as nossas decisões o mais cedo possível e por isso estamos anunciando isso hoje”, disse Thomas, em comunicado.