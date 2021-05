HBO Max chega ao Brasil com plano agressivo de preço e assinatura a partir de R$ 14

O serviço de streaming HBO Max vai chegar ao País com uma estratégia de preço agressiva, com planos a partir de R$ 14,21. O preço vale para quem se comprometer para a assinatura anual (por pelo menos 12 meses), no modelo classificado como Mobile (para reprodução em smartphones e tablets). Para a assinatura completa (até cinco perfis), o preço será de R$ 20,07, também no plano anual.

Para os planos mensais, sem que o cliente se comprometa com fidelidade na plataforma, os preços são de R$ 19,97 (Mobile) e R$ 28 (completo). Haverá também um pacote intermediário, em que o cliente se compromete com a HBO Max por pelo menos 90 dias.

Todos os assinantes da HBO, por qualquer parceiro, terão acesso automático à plataforma, que estreia no Brasil e em outros territórios da América Latina no dia 29 de junho. A partir dessa data, o HBO Go (streaming que representava a marca no País até então) será descontinuando. Os usuários desse app poderão migrar automaticamente e sem custos para a HBO Max.

A estratégia de preços se justifica, segundo executivos da WarnerMedia (dona da HBO Max), pelo fato de que o produto chega em um mercado bastante disputado, com rivais de peso como Netflix e Amazon Prime.