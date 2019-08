HBO provoca a Netflix com a campanha ‘recomendado por humanos’

A HBO lançou nesta terça-feira, 6, uma campanha com recomendações reais de usuários de suas séries, filmes e documentários com o título “Recomendado por Humanos”. Segundo a ‘Variety’, a estratégia é uma provocação indireta à Netflix, que tem uma estrutura baseada em algoritmos para sugerir programas a seus clientes.

O site, que já está no ar (veja aqui) e por enquanto funciona só nos EUA, poderá ser usado por assinantes para buscar opções sobre o que assistir em dias em que tenham problemas de achar algo interessante nas plataformas de streaming da HBO. Por lá, o “Recomendado por Humanos” também está servindo como uma “degustação” de programação grátis.

Por aqui, é possível assistir às recomendações (em inglês, tanto em forma de tuítes quanto em vídeos curtos) e também aos trailers de filmes e séries. Nos EUA, a pessoa que entrar por meio do site promocional poderá também assistir aos conteúdos recomendados de graça.

Entre as séries recomendadas estão atrações recentes como “Game of Thrones,” “Succession,” and “Chernobyl” e também clássicos como “Sex and the City,” “The Sopranos,” “The Wire” and “Curb Your Enthusiasm.”

A empresa esclarece que pagou as pessoas que gravaram os depoimentos. “Não somos monstros”, disse.

Assista ao vídeo “Recomendado por Humanos” (em inglês):