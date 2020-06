Lions Live começa nesta segunda-feira: veja as melhores palestras do dia

A pandemia de coronavírus, que trouxe desafios para os sistemas de saúde e a economia de todo o mundo, deve ter impactos duradouros no mundo da comunicação. Depois de cancelar a edição presidencial de 2020, o Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade criou o Lions Live, uma versão online e gratuita do evento em que o “novo normal” trazido pela covid-19 estará no centro das discussões.

Em um mundo em que haverá menos dinheiro em circulação, qual será o papel da criatividade? Em painéis virtuais que vão se estender até a próxima sexta-feira, o Lions Live vai tentar traçar cenários para a criatividade no pós-pandemia. O evento também vai abordar outro assunto que ganhou força: a igualdade racial.

Representante oficial de Cannes Lions no Brasil, o Estadão fará, ao longo desta semana, um resumo das principais atrações previstas para o festival online. As sugestões já estão adaptadas ao horário de Brasília. Mas quem fizer a inscrição no site poderá assistir aos conteúdos posteriormente.

Segunda-feira, 22/6:

9h35: Wyclef Jean

Sessão de 15 minutos com o rapper Wyclef Jean – que, ao lado de Lauren Hill, fez sucesso na banda Refugees – abre a sessão Em Casa com… A ideia é mostrar como celebridades estão unindo isolamento social e criatividade.

9h55: Você pode contribuir para combater o racismo

Alex Bennett-Grant, da We Are Pi, faz uma proposta diferente. Não vale pensar bem antes de começar a filmar um comercial? A reflexão em questão está relacionada à seguinte discussão: será que as escolhas dos atores que vão representar uma marca não estão baseadas em critérios racistas?

10h20: Descubra seu lado criativo

Josy Paul, chefe de criação da BBDO Índia, encabeça o painel de 45 minutos Descobrindo seu lado único. Paul parece ter achado a fórmula: foi eleito três vezes pela revista Campaign como o profissional mais criativo do setor no mundo.

12h05: Criando histórias ágeis

A chefe dos estúdios do Spotify, Courtney Holt, comanda um painel que propõe discutir a criação de conteúdos que contem histórias de maneira ágil e acessível. A sessão vai mostrar como os podcasts vêm ganhando espaço ao apresentar conteúdos de maneira criativa e original.