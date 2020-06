Criadores de ‘Blade Runner’ e ‘Notting Hill’ falam sobre criatividade no terceiro dia do Lions Live

O terceiro dia do Lions Live – edição online e gratuita do Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade – vai trazer dois expoentes da indústria do cinema para dar dicas sobre como usar o poder da comunicação para o bem. Os cineastas Richard Curtis, conhecido pelas comédias românticas de sotaque britânico, e Ridley Scott, um dos titãs do entretenimento global, estarão na programação desta quarta-feira, 23.

Os horários das palestras selecionadas pelo Estadão, representante oficial de Cannes Lions no Brasil, estão adaptados ao fuso de Brasília. Confira:

8h: O poder da comunicação para uma boa causa

O cineasta Richard Curtis (Quatro Casamentos e um Funeral, Notting Hill, Love Actually) vem há anos usando sua influência para causas sociais. Nesse painel, ele se a vários ativistas para discutir possíveis ações de marcas em meio à pandemia de coronavírus.

10h15: Chefe de criação global da P&G

Presença constante no festival, o chefe global de marketing da gigante de consumo Procter & Gamble, Mark Pritchard, discorre em seu painel sobre como as marcas podem se posicionar sobre a pandemia de covid-19 e também sobre a questão do racismo – dois pontos centrais do debate global.

11h15: Como filmar com segurança, com Ridley Scott

Como produzir campanhas com potencial para ganhar prêmios internacionais em um cenário em que a pandemia limita as filmagens? Um debate sobre criatividade com grandes diretores, incluindo Ridley Scott (Blade Runner, Thelma & Louise, Perdido em Marte, Alien – O Oitavo Passageiro), que também é conhecido por seu trabalho na publicidade.

11h50: A hora de levar as questões de gênero a sério

O mercado de bebidas alcoólicas sempre foi conhecido por fazer propaganda voltada para homens – o que muitas vezes significa a aparição de mulheres como objeto do desejo. Nesta sessão, executivos de marketing da gigante Diageo contam como conseguiram buscar um equilíbrio de gênero na hora da criação de suas peças publicitárias.