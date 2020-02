Marcas e agências de publicidade apostam no poder de venda da Anitta

Quem liga a televisão ou acesso as redes sociais praticamente não tem como fugir de uma propaganda com a cantora Anitta. Fenômeno das redes sociais, com mais de 40 milhões de seguidores no Instagram e referência para a geração entre 18 e 24 anos, ela tem um poder de atração que fez marcas e agências de publicidade brasileiras apostarem alto em seu poder de gerar vendas. Hoje, Anitta vende de salgadinho a bebida alcoólica, de aplicativo de namoro a plano de celular, com uma passadinha por produtos de higiene e beleza.

No momento, a cantora está no ar com uma campanha de Cheetos, outra da Claro e uma terceira de Rexona. Para o carnaval, virou o “rosto” do Tinder. Recentemente, foi nomeada “diretora criativa” de Skol Beats, que lançou bebidas com o “selo” da estrela. Mas, afinal, esse poder de atração da Anitta se converte em negócio? Segundo a diretora de marketing da Pepsico, Daniela Cachich, a resposta é sim. Na primeira “onda” de uma edição do salgadinho assinado por Anitta, há um ano e meio, as vendas do produto subiram 10%.

Dona da conta da Claro, a agência Talent Marcel trabalhou recentemente com Anitta em uma campanha para vender a nova modalidade de plano pré-pago da operadora. Segundo o presidente da Talent, João Livi, a cantora se encaixa em uma categoria de celebridade que fala com vários públicos ao mesmo tempo. “Ela não está sozinha neste grupo. O Guga (o tenista Gustavo Kuerten), o Neymar e o Luciano Huck também se encaixam nessa categoria”, diz o publicitário.

No entanto, Anitta tem um diferencial em relação a outros garotos-propaganda que trabalham por contrato. Segundo a executiva da Pepsico, a cantora participa ativamente dos conceitos de marca em que é incluída. Foi o que ocorreu em uma recente ação em que ela trabalhou um dia como promotora da marca em um supermercado de Madureira, no Rio, onde ela foi criada.

“Ela tem uma relação real com a marca. Gosta e consome Cheetos. E se emocionou ao voltar para uma loja que ela frequentava quando criança e mal tinha dinheiro para consumir o produto”, diz Dani. “Anitta conhece muito bem seus fãs.”

Segundo especialistas em comunicação, um dos grandes trunfos de Anitta é sua relação com o público jovem, que é altamente conectado. Segundo estudo da agência Ideal H+K Strategies, 57% do público com o qual a cantora interage tem idade entre 18 e 24 anos. Ela faz, em média, 1,5 post publicitário por semana no Instagram, de acordo com o levantamento. O poder de engajamento é forte: cada foto tem, em média, 550 mil curtidas. O faturamento anual da cantora com publicidade é estimado em R$ 27 milhões.

Conar. Em meio a tantos posts patrocinados, pelo menos um deles acabou sendo alvo do Conselho de Autorregulamentação Publicitária (Conar). Ao promover uma bebida do portfólio de Skol Beats, da gigante Ambev, um dos posts da cantora foi denunciado porque não deixava claro que o produto deveria ser consumido apenas por pessoas com mais de 18 anos. Ela também deixou de esclarecer que se tratava de um conteúdo patrocinado. O post foi retirado do ar e a Ambev, advertida. Procurada, a empresa não comentou. A assessoria da cantora não retornou até o fechamento desta edição.

Apesar da onipresença em ações publicitárias, uma sondagem da empresas de pesquisas Ipsos sobre as celebridades que garantem mais alcance e confiabilidade às marcas não incluiu Anitta nas primeiras posições . Isso porque, segundo Cintia Lin, diretora da Ipsos, questões pessoais também pesam na avaliação do público. E Cintia lembra que pelo menos dois episódios – o “namoro” com Neymar no carnaval de 2019 e declarações no último Rock in Rio, que foram vistas como arrogantes – prejudicaram a avaliação da cantora.

Apesar dessas ressalvas, Cintia afirma não dá para negar que Anitta só viu seu “passe” se valorizar nos últimos anos, quando deu também os primeiros passos rumo a uma carreira internacional. “Da pesquisa anterior, feita em 2017, para a atual, ficou claro que ela ganhou repertório e também ampliou seu público. É um histórico de sucesso.”