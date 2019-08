Em campanha ‘relâmpago’, Nubank manda ‘banco tradicional’ para clientes

O banco digital Nubank realiza nesta quarta-feira, 7, uma ação voltada a seus clientes. A empresa vai enviar um “banco tradicional” para o local de trabalho de 30 titulares da conta da instituição (hoje, ela tem 8 milhões de clientes em diferentes produtos). O banco, pintado com o roxo característico do Nubank, servirá para as pessoas sentarem ou descansarem os pés.

A ação foi idealizada pela agência de publicidade”in house” do Nubank, a Creative Lab. Dentro do programa WoW, que visa a fidelização de sua base, o banco já fez outras ações semelhantes, como a distribuição de uma sanduicheira roxa para um cliente que teve dificuldade ao comprar um sanduíche de madrugada e um brinquedinho para Belinha, a cadelinha que comeu o cartão de seu dono.