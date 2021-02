Parceria entre ‘Estadão’ e festival Cannes Lions completa 20 anos

A parceria entre o Estadão e o Cannes Lions – Festival Internacional de Publicidade completa 20 anos neste domingo, 28. A união acompanhou o crescimento do festival nos últimos anos, que transcendeu a publicidade para se dedicar à criatividade como um todo – com eventos paralelos dedicados ao setor de saúde, à tecnologia e ao entretenimento. Ao longo do tempo, como representante oficial do evento no País, o Estadão ajudou a multiplicar a participação brasileira no festival.

O Brasil é um dos principais destaques das premiações de Cannes Lions, sendo constantemente o terceiro país em total de Leões. O Estadão realiza eventos que ampliam o interesse pelo festival, como o Cannes Preview, além de auxiliar na divulgação do Young Lions (programa de bolsas para jovens profissionais) e de promover o Desafio Estadão Cannes, que premia as melhores campanhas com viagens e credenciais para Cannes Lions.

Para Paulo Pessoa, diretor executivo comercial do Estadão, a parceria reflete um período de evolução também do jornal. “Assim como Cannes Lions evoluiu de modo extraordinário desde 2001, transformando-se em uma plataforma de informação da comunidade criativa mundial, o Estadão acelerou sua transformação digital, reforçando o seu posicionamento como plataforma completa de informação.”