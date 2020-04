Prêmio de publicidade ‘Desafio Estadão Cannes’ tem edição de 2020 cancelada

O Estadão, representante oficial do Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade no Brasil, cancelou a edição deste ano do prêmio “Desafio Estadão Cannes”, que premia os vencedores com viagens ao festival na Riviera francesa. A decisão vem na esteira da crise do coronavírus, que acarretou também o cancelamento de Cannes Lions em 2020.

“Mais uma vez, agradecemos a todos que de alguma forma estiveram envolvidos na realização de mais um prêmio Desafio Estadão, assim como a todas as agências que estiveram conosco na inscrição de campanhas. Queremos que a sociedade volte a ser ativa, produtiva e saudável o mais rápido possível para continuarmos celebrando o mercado publicitário”, disse, em comunicado, o diretor executivo comercial no Grupo Estado, Paulo Pessoa.

O concurso Roger Hatchuel Student Academy, outra premiação do Estadão, já havia sido finalizado no começo de abril. A vencedora Nicole Santos Rachid acompanhará a próxima edição do Cannes Lions, marcada para junho de 2021..