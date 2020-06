Procter & Gamble ganha como anunciante da década em Cannes Lions

O Lions Live – edição online e gratuita do Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade – está compensando o cancelamento do festival presencial e da distribuição de Leões em 2020, reflexo direto da pandemia de coronavírus, com prêmios para agências, anunciantes e profissionais de marketing que mais se destacaram ao longo da última década.

Nesta quinta-feira, 25, foram revelados a agência independente e o anunciante do ano. O Estadão é o representante oficial de Cannes Lions no Brasil.

Prêmio de anunciante da década:

1 – Procter & Gamble

2 – Nike

3 – Volkswagen

A P&G é sempre um dos destaques do festival. Entre os muitos Grand Prix e Leões de Ouro distribuídos para campanhas da marca destacam-se várias iniciativas voltadas ao empoderamento feminino, como Like a Girl (veja vídeo acima). O chefe global de marketing da P&G, Mark Pritchard, é presença constante no festival Cannes Lions.

Agência independente da década:

1 – Wieden+Kennedy (EUA)

2 – Droga5 (EUA)

3 – Forsman & Bodenfors (Suécia)

Vale lembrar que, neste segundo ranking, a Droga5 deixou de ser exatamente uma agência independente ao ser incorporada pela Accenture Interactive, braço de comunicação da gigante de consultoria há um ano.