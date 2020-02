Produtora de brasileiros realiza ‘Saria’, curta-metragem de ficção indicado ao Oscar 2020

O documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa, não é o único representante brasileiro no Oscar 2020. Apesar de concorrer pelos Estados Unidos, o curta-metragem de ficção Saria – inspirado na história real de um incêndio que matou 41 crianças na Guatemala e até hoje não investigado – foi produzido pela Hungry Man, dos brasileiros Alex Mehedff, Gualter Pupo, Carlão Busato e João Caetano Feyer. A produtora foi fundada nos EUA, em 1998, e atua no País desde 2005.

Saria, que tem 20 minutos e foi dirigido por Bryan Buckley (também sócio da Hungry Man e cineasta de longas como Medalha de Bronze e Os Piratas da Somália), marca o lançamento da divisão global de entretenimento da produtora, mais conhecida pelo trabalho com publicidade.

No Brasil, a empresa é associada a projetos de não-ficção, como Casa Brasileira, programa sobre arquitetura exibido no canal GNT, da Globosat.

O curta-metragem foi realizado a toque de caixa, contou Mehedff ao Estado. A produção começou em março de 2019 – as filmagens foram realizadas no México e a pós-produção, nos EUA. Em setembro, o filme estava pronto.

A corrida foi motivada pela necessidade de cumprir os prazos da Academia para concorrer ao Oscar. O filme já foi exibido nos cinemas dos EUA, ao lado de outros curtas-metragens, e em plataformas online voltadas ao formato.

No momento, os sócios da Hungry Man se dedicam ao “corpo a corpo” com os membros da Academia para dar visibilidade a Saria. Na sexta-feira, Mehedff participou de uma exibição em Washington, depois de passagens por Nova York e Londres. No fim de semana, antes do fim do prazo de votação para Oscar, que termina hoje, o filme seria exibido em São Francisco.

“Além de fazer campanha, chamamos atenção para o fato de o caso não ter sido investigado. A Hungry Man quer projetos de impacto, que revelem temas relevantes à sociedade”, diz o produtor.