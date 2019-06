Receba dicas de palestras e conteúdos de Cannes Lions no WhatsApp

O Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade é um evento global em que representantes de todos os segmentos da indústria criativa – agências, anunciantes, veículos de comunicação e plataformas de mídia – se reúnem para discutir as últimas tendências da comunicação.

Além da distribuição dos Leões aos melhores trabalhos feitos para marcas ao longo do último ano, o Cannes Lions também realiza uma série de debates e palestras sobre conteúdos que envolvem criatividade, tecnologia, entretenimento e saúde.

São centenas de palestras ao longo de cinco dias – o festival ocorre entre a próxima segunda-feira, 17, e a sexta-feira, 21. Logo, fica difícil de escolher o que assistir.

Neste ano, além dos principais grupos de publicidade, plataformas de streaming (Netflix, Hulu, e Warner Media/HBO), empresas de tecnologia (Google, Microsoft e Apple, por exemplo) e os principais anunciantes do mundo (Unilever e P&G, entre muitos outros) subirão ao palco para falar do que há de mais novo no mundo da comunicação.

Trata-se um conteúdo relevante tanto para quem atua na indústria da criatividade quanto para quem trabalha com marketing, vendas e tem interesse em tendências de vários segmentos.

