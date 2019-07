Revista ‘Mad’ demite quase toda equipe nos EUA e deixa de publicar material inédito

A revista satírica Mad, que ao longo de 67 anos satirizou a economia, as celebridades e o estilo de vida americano, vai deixar de existir na prática a partir de agosto. Depois de demitir quase toda a sua equipe, a publicação vai começar apenas a republicar material antigo, com novas capas, em setembro. A Mad ainda publicará material inédito em duas edições anuais, conforme reportagem do The Hollywood Reporter. A revista ainda publicará coletâneas e livros satíricos, a serem vendidos em bancas de jornal.

Criada em 1952 por um grupo de editores liderado por Harvey Kurtzman, a Mad começou como uma revista em quadrinhos antes de se tornar uma publicação de formato tradicional. A revista serviu de plataforma de início de carreira para vários comediantes e humoristas americanos, tendo também várias versões internacionais. No Brasil, a ‘Mad’ começou a ser publicada no início dos anos 1970, passando pelas editoras Vecchi, Record e Panini, entre outras. A publicação foi editada de forma intermitente. Sua última versão circulou até 2017.