Serviço de streaming HBO Max anuncia chegada ao Brasil em junho de 2021

O serviço de streaming HBO Max fará sua primeira experiência fora dos Estados Unidos, onde estreou em maio do ano passado, na América Latina. O serviço, que reúne os conteúdos da HBO (e também de TNT, TCM e os filmes da Warner Bros. e da New Line Cinema, entre outros), vai estrear no Brasil e em outros 38 territórios da região em junho de 2021, conforme anúncio feito nesta quinta-feira, 11, no Twitter.

Entre os conteúdos que deverão estrear estão séries feitas exclusivamente para o serviço, como The Flight Attendant e Love Life, além de clássicos do catálogo da Warner, como Friends. A HBO Max ainda inclui no vídeo de “venda” do serviço a nova série baseada no universo Game of Thrones, um de seus maiores sucessos.

Ao divulgar a chegada do serviço, a companhia ainda não deu detalhes de preço. Nos EUA, o serviço chegou a 41 milhões de assinantes ativos em oito meses, batendo uma meta que estava prevista somente para daqui a 18 meses. Parte dessa atração de clientes é explicada pelo lançamento da sequência de Mulher Maravilha simultaneamente com os cinemas.

Já tenho HBO/HBO Go, vou poder ter HBO Max?

Embora a Warner não tenha dado detalhes econômicos de como o serviço vai funcionar por aqui, no médio prazo ele vai substituir o aplicativo atual, o HBO Go, ao qual todos os assinantes do canal já têm acesso. Nos EUA, a migração da assinatura HBO para a HBO Max foi gradual, mas a maioria dos clientes optou por fazer o “upgrade” (sem custo adicional).

Vale a pena fazer a mudança? De acordo com a maior parte das pessoas, sim. Isso porque, além do conteúdo ser bem mais abrangente, inclusive do ponto de vista de opções infanto-juvenis, que nunca foram o forte da HBO, o novo streaming também resolveria os problemas da plataforma HBO Go, cuja usabilidade é criticada.

O HBO Max, naturalmente, estará disponível a novos assinantes.

