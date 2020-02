Status de celebridade não garante credibilidade com consumidor, diz Ipsos

Uma pesquisa feita pela Ipsos no fim do ano passado mostra que o consumidor sabe separar bem uma celebridade conhecida de uma influente, ou seja, que pode fazê-lo mudar de opinião ou comprar algum produto. Isso fica evidente pelas cinco primeiras posições no ranking de personalidades e de influenciadores sociais da empresa de pesquisas. Os nomes nas colunas da fama e da confiança nem sempre se repetem.

Entre as celebridades, as primeiras posições são de Rodrigo Faro, Juliana Paes, Luciano Huck, Ana Maria Braga e Ivete Sangalo. Desse grupo, só Ivete e Juliana voltam a aparecer entre os mais influentes. Os dois primeiros colocados nesse quesito – o jornalista Evaristo Costa e o ator Paulo Gustavo – nem estão entre os mais conhecidos. Outro nome que aparece nessa segunda lista é o da atriz Paolla Oliveira.

Mais ou menos a mesma situação se repete entre os influenciadores digitais. Nesse caso, diz Cintia Lin, diretora da Ipsos, fica claro que as celebridades da internet que se dedicam a um tema específico – como finanças pessoais ou educação – se destacam em confiabilidade. “Entre os atributos dos mais influentes está ‘cumpre o que faz’ e ‘tem credibilidade’”, explica.

De acordo com a empresa, os influenciadores mais conhecidos são Whindersson Nunes, Maísa Silva, Sasha Meneghel, Felipe Neto e Laura Müller. Só Maísa e Laura aparecem na coluna da influência, ao lado de personalidades como Nathalia Arcuri (do canal de finanças pessoais Me Poupe), Iberê Tenório (youtuber conhecido especialmente das crianças pelas experiências do Manual do Mundo) e Alexandre Ottoni (do Jovem Nerd).