Foca Econômico

2º Prêmio Tetra Pak de Jornalismo Ambiental anuncia reportagem vencedora

Universitária de Goiânia foi premiada com estágio personalizado no Knight Center, no Texas A estudante de Jornalismo Sarah Teófilo Marcelino, de 21 anos, foi a vencedora do 2º Prêmio Tetra Pak de Jornalismo Ambiental, realizado em conjunto com a Semana Estado de Jornalismo Ambiental. Estudante do 8º semestre de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica (PUC)