José Paulo Kupfer

Inflação fecha 2018 abaixo da meta, com freio da economia e cautela nos juros

Com alta de 0,15% em dezembro, a menor para meses de dezembro desde o Plano Real, a inflação, medida pela variação acumulada do IPCA fechou 2018 com elevação de 3,75%. Ficou, assim, equidistante do centro da metade ano, de 4,5%, e do piso do intervalo de tolerância do sistema, que era de 3%. Habitação (alta