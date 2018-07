Lula e FHC: Fla-Flu com os mesmos defeitos

por Sergio

em 08/01/2008 14:43:23

Ô Marciano

não se esqueça de que a dívida pública explodiu em função dos altos juros pagos pelo governo FHC. Dizer que foram os “esqueletos” …!

Quanto ao perigo Lula, há, no mínimo, controvérsias: na famosa “Carta aos Brasileiros” o Lula já havia dito a que viria (ou melhor, a que não viria!). Portanto, esse perigo pode ser creditado, e muito, à irresponsável campanha do PSDB (e do presidente eleito, Serra) que o comparou à Hitler e coisas tais.

Mas em respeito ao Kupfer, não vamos prosseguir nessa Fla-Flu que, sem dúvida, é mediocrizinho.

Até porque, o governo Lula tem qualidades (e não apenas a de não atrapalhar) e o de FHC também teve.

Mas ambos têm o mesmo defeito: não se ocupam verdadeiramente das enormes desigualdades sociais do país. Eu não sou economista, nem sociólogo mas creio que o principal objetivo de qualquer estrutura social é a de permitir aos seus cidadãos uma vida digna. Se não, pra que?

Nossas contribuições e nossos ideais devem visar sempre esse objetivo. Caso contrário, o país e o mundo colherão uma barbárie sem precedentes na História.

Um abraço a todos