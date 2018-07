Missões do BC

Depois da recente e agressiva ação do Federal Reserve em defesa do crescimento da economia e em total detrimento dos riscos inflacionários nos Estados Unidos, a discussão sobre as missões e prioridades dos bancos centrais recrudesceu por aqui. Embora muitos mantenham a velha e inflexível posição de que cabe ao BC só olhar a inflação, a defesa da ultra-ortodoxia anda abalada.

OK, mas será que um banco central não deveria zelar também pela língua de seu país? Lendo, no site do BC brasileiro, a nota que dá passagem ao link para a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), pelo menos até às 15h45 da quinta-feira, 31 de janeiro, não há dúvida de que o nosso BC deve abraçar urgentemente essa missão. Veja aqui como, segundo o site do BC, se deve assessar (sic!!!!) a ata.