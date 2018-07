Você decide

Estas são três manchetes publicadas pelos sites de notícias até às 15 horas da tarde de hoje, 17 de janeiro. Ainda que em parte divergentes, todas derivam do depoimento do presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, nesta quinta-feira, no Congresso dos EUA.

Fed vê piora na economia dos EUA e Bovespa cai

Fed: EUA vão crescer menos, mas não terão recessão

Bernanke defende plano temporário e imediato de retomada da economia

Com base nelas – e aproveitando o clima “vestibulândico” da época -, você concluiria que o melhor é:

1) Vender logo suas ações e, com o dinheiro, comprar dólares porque a economia americana está desabando, vai puxar a economia mundial e derrubar a economia brasileira;

2) Vender já as ações de empresas exportadoras e aplicar o dinheiro na poupança, porque a hora é de dar prioridade à segurança;

3) Aproveitar o recuo nos preços das ações e reforçar posições em empresas que operam especificamente no mercado interno, sobretudo aquelas que produzem bens de salário;

4) Aplicar o estatuto da gafieira (“quem está fora não entra, quem está dentro não sai) porque, apesar das turbulências e das previsões catastrofistas, não haverá uma piora tão significativa na economia este ano, especialmente no Brasil.

5) Outras alternativas.