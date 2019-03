Lentes de decisão

Mais vale um pássaro na mão do que dois voando?

Texto por Livia Zillo A indecisão de uma cliente me levou a escrever este artigo. Ela trabalha em um lugar que tem tudo a ver com seu propósito de vida, mas a liderança não está mais alinhada com as expectativas dela. Por outro lado, ela tem uma oportunidade em outra empresa, mas tem medo de