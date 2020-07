5 Vitaminas para mudança

Gostaria de trazer uma reflexão sobre como alguns padrões da natureza podem nos ajudar a compreender desse momento tão difícil de situar naquilo que conhecíamos. Escuto falar de novo normal, diversas profecias de como o mundo será. Tenho me abastecido na contemplação do funcionamento da natureza para poder relembrar suas lições e de que também fazemos parte dela.

Resiliência

A resiliência em sistemas vivos é a capacidade de absorver uma perturbação ou interferência e ainda se manter funcional. Alguns sistemas em nossa sociedade não são tão resilientes quanto outros. Quais sistemas estão demonstrando resiliência – e quais estão perdendo sua capacidade em funcionar?

É importante que surjam novos padrões para os sistemas que não estão funcionando bem. Sabemos disso, mas, por que romper padrões é difícil? Somos apegados à forma. Nos agarramos a padrões, pois, de algum jeito, padrões nos atendem na necessidade básica de pertencimento. Num departamento, o ritmo cardíaco é praticamente um; usamos jargões que nos identificam numa tribo, adotamos melhores práticas. Padrões nos liberam energia e atenção para o novo e, ao mesmo tempo, podem nos prender em pilotos automáticos que perdem sentido com o tempo. Você já deve ter ouvido a frase:

“Não espere resultado diferente se continuar fazendo a mesma coisa.” O grande exercício é parar de pensar no padrão e focar em propósito.

Atenção às condições iniciais

Efeito dominó, cascata, borboleta…não importa a metáfora: o importante é entender que foi necessária a soma de muitos pequenos e grandes fatores, recentes ou muito antigos, vindos de diversos sistemas para formar a tempestade perfeita.

Como interromper padrões tóxicos? Vícios? Como perceber e ouvir o que está querendo surgir?

O que temos que soltar enquanto sociedade? Como isso mexe comigo ou com meu queijo?

Limiares e Mudança do/no Sistema

O limiar é uma fronteira que, quando cruzada, pode mudar o sistema como um todo. Por exemplo, se um rio for inundado por água do mar, a vida que prosperava no sistema de água doce não terá suporte nesse ambiente, mas a vida de água salgada sim. Um novo ecossistema surge ali. Estamos em um limiar? Que forma social de viver não está tendo mais suporte? Que novo ecossistema deve emergir?

Feedback e Escuta

Na natureza os excessos são aparados através de ciclos de feedback. Essa escuta atenta aos sinais (feedback) desencadeia respostas instintivas quando uma forma já não atende ao suporte à vida. Nossas ideologias e visão de mundo podem nos tornar surdos para feedbacks que não queremos ouvir. Precisamos ouvir e respeitar o feedback que o contexto nos manda para podermos nos adaptar e evoluir.

Como podemos cultivar nossos órgãos de percepção? Como silenciar internamente para escutar?

Diversidade

Na natureza, a evolução levou a ecologias mais complexas e diversas como as velhas florestas e pradarias. Esses ecossistemas operam por cooperação, generosidade e resiliência. A diversidade cria condições para conduzir a vida para o futuro. Achei interessante ler num texto da Dra. Kathy Allen, sobre Liderança a partir das raízes, que num contínuo, a diversidade é vista desde algo sem importância, passando a questão moral, ou uma ferramenta (pois aumenta a resiliência), até ser vista como algo essencial e enriquecedora. As lentes são suas para vê-la de uma forma ou outra.

Como escolher ou influenciar a forma de acolher a diversidade?