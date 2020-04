As lentes para observar o horizonte

Por Andréa Nery

Nas últimas semanas tomamos várias decisões sob uma nova condição.

O contexto tem colocado a todos em um nível de stress elevado.

São tempos sem precedentes. Sem dúvida estamos diante de uma disrupção!

O vírus nos forçou a mergulhar em nós mesmos e nos mostrou o impacto de nosso comportamento. Nos fez conscientes de como cada um de nós individualmente e coletivamente é capaz de mudar o sistema.

De três meses atrás, quando pela primeira vez se falou sobre a existência de um vírus na China, até hoje, contabilizamos milhões de infectados, milhares de mortos.

Foram altos os investimentos na construção de estruturas de saúde, e surgiu uma corrente global de colaboração para busca de soluções que suavizem as projeções futuras.

Está ficando claro que a atitude de um importa!

Neste contexto podemos paralisar, e nos distanciar uns dos outros, isolados, amedrontados e com raiva, ou, seguir em frente, caminhar dando suporte, nos ajudando com coragem e despertando a curiosidade e compaixão.

A lente que escolhermos é que vai nos ajudar a identificar o que surge no horizonte. E é a qualidade desta escolha que vai guiar nossas respostas.

As mudanças externas exigem um ajuste para ativar nossos recursos internos.

A nova rotina mostra que mais da metade das reuniões que ocupavam as agendas não eram necessárias, que é possível impactar o meio ambiente de forma mais eficaz com uma quebra de paradigmas.

Esta rotina muda a qualidade dos relacionamentos: os contatos acontecem com quem importa, o assunto é sobre o que vai fazer a diferença.

E assim, a cada dia, temos nos deparado com a questão do que é essencial.

E como cada dia é diferente, todos os dias revisitamos o que realmente importa.

E quando tivermos novamente a liberdade de voar, olharemos para tudo de forma diferente, entenderemos o valor da transformação digital, o poder da inteligência artificial, o risco dos ataques cibernéticos, a marca que comunga com o que é essencial para nós.

Com uma consciência sistêmica maior aprenderemos a questionar qual a proposta de valor do que desejamos consumir. Por necessidade buscaremos novas formas de negociar, e testaremos e aprenderemos em tempo real.

Compreendido e aceito o stress, se quisermos olhar para o horizonte e começar a pensar no futuro alguns passos podem fazer a diferença:

Os tempos seguirão incertos, os contextos complexos e sobrepostos, e é o movimento conjunto, de forma consciente e com intenção que vai harmonizar a nossa convivência com o ecossistema, com este vírus, e com outros que ainda virão.