bani + gentileza

Agora que já nos acostumamos com o mundo VUCA (volátil, incerto, complexo e ambíguo), há um nem tão novo acrônimo, mundo BANI (Frágil, ansioso, não-linear e incompreensível), que vem sendo usado para descrever o presente e o futuro da evolução humana na era da informação e tecnologias emergentes. O BANI tem muito a ver com cenários imprevisíveis.

Enquanto o termo VUCA parece se referir ao CONTEXTO, e portanto ao mundo “lá fora”, BANI parece refletir as reações internas e portanto o mundo “aqui por dentro da minha pele”. Talvez BANI mostre as reverberações de como podemos nos sentir e o tipo de ambiente que criamos ou perpetuamos quando estamos frágeis, ansiosos, não lineares em nossas ideias e decisões e não conseguimos compreender o que está acontecendo.

O que significa cada uma das palavras do acrônimo:

Brittle – Frágil

No mundo BANI, um sistema pode funcionar bem na superfície, mesmo que esteja à beira de um colapso. Hoje em dia, qualquer mercado pode estar prestes a se romper e isso acontece, na maioria das vezes, como resultado da constante maximização dos lucros. Além disso, alguns setores como cadeia de suprimentos, energia e comércio global, quando entram em crise podem causar rupturas em vários outros e, consequentemente, no mundo inteiro.

Anxious – Ansioso

Informação em excesso cria um grande problema: a ansiedade. Inevitavelmente você se sentirá impotente e incapaz de fazer escolhas importantes em momentos de pressão e tensão. O resultado disso é a passividade – ver as coisas acontecerem e não agir – ao mesmo tempo que se sente dependente das escolhas alheias, mesmo sabendo que elas podem não ser a melhor opção para o bem comum.

Em um mundo com tantas informações, ameaças e fake news é fundamental saber lidar com as circunstâncias: é necessário se distanciar das situações, enxergar os aspectos bons, oportunidades e desenvolver soluções criativas para resolver os problemas.

Nonlinear – Não-Linear

No mundo BANI, nos sentimos dentro de um filme não-linear, onde as coisas vão e voltam sucessivas vezes, e o fim parece não estar no lugar onde deveria estar. Por isso, criar ações e planejamentos de longo prazo não faz mais sentido. Os efeitos das decisões na economia, questões climáticas e saúde pública podem não ter data para emergir e nem para acabar. No atual contexto, não existe mais início, meio e fim. É necessário estar preparado para avançar e voltar algumas casas a qualquer momento.

Incomprehensible – Incompreensível

O ser-humano tem obstinação por achar respostas, mas no cenário atual nem sempre é possível encontrá-las para tudo, o que torna o mundo incompreensível. Além disso, ter mais informação não significa desvendar mais significados sobre as coisas que acontecem. Na verdade, é o contrário: os ruídos aumentam e a dificuldade para encontrar uma verdade universal também. Em contrapartida, o pensamento humano linear e a nossa capacidade para compreender o mundo continuam os mesmos.

O cenário BANI parece uma distopia, já que o número de pessoas ansiosas e depressivas cresce a cada dia. Por isso, é importante aprender a estar perdido, e, mais que isso, estamos juntos nessa. Nossa melhor chance é estarmos atentos e abertos a aprender, testar, tatear os caminhos no mundo BANI.

A única opção é seguir em frente. E seguir juntos não é opção, mas sim realidade e necessidade. E qual a nossa melhor ferramenta? Como eu costumo defender, o AMOR. E numa forma específica, que pode ser pulverizada a todos e qualquer um: GENTILEZA.

Num mundo repleto de interdependências e imprevisibilidade, a gentileza ajuda em 3 aspectos:

1- A gentileza conecta as pessoas em um ato que flui através da conexão entre elas. Esse contato entre pessoas e o senso de conexão são condições necessárias para que a confiança surja e se desenvolva. Quanto mais momentos compartilhados, maiores as chances de reforçarmos a confiança.

2- A gentileza facilita e nutre relacionamentos em times, grupos, comunidades e sociedade. A presença da gentileza nas relações também nos muda internamente. Em vez de autoproteção por conta de comportamentos maldosos ou egoístas, a gentileza nos dá a experiência de conexão que nos abre para o outro. Manter e nutrir bons relacionamentos é crítico em um mundo interconectado e interdependente. A gentileza dá suporte e nutre as conexões.

3- Gentileza é uma fonte de energia de baixo custo. Para fazer uma gentileza, não se precisa de muito além de estar disposto a ser gentil.

Então, vamos cuidar uns dos outros, nutrir uns aos outros através da gentileza, que além de nutrir a conexão, também nos nutre e promove bem estar.