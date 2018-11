COMO NÃO DAR VEXAME NO SEU PITCH?

Por Flavia ferrari

Foi muito interessante assistir ao painel “How to fix your shitty pitch” – em uma tradução livre, como consertar sua apresentação de m&*)@ para um investidor de risco – no WebSummit.

Começou com o ator inglês David Schneider, do That Lot, passando os conceitos básicos de uma forma bem humorada e ao mesmo tempo didática:

-Comece bem

-Não fique intimidado ou nervoso

-Não evite contato visual

-Não toque as pessoas ou crie uma relação de confiança pouco natural (em bom português, não force a barra)

-Quebre o gelo com uma boa introdução

-Confie em você mesmo, seja natural

-Seja focado e direto

-Não subestime a sua audiência

-Ensaie, ensaie, ensaie

-E não faça aquelas apresentações cheias de palavras e com conteúdo visual antiquado.

-Finalize seu pitch deixando a audiência com gostinho de quero mais

De uma forma muito bem humorada ele dividiu tudo aquilo que todos nós deveríamos saber, mas como meu lema sempre foi “o que é óbvio para você não necessariamente é óbvio para o outro” cá estão estes lembretes para nós.

Mas além da introdução muito bem humorada e didática, foi super valioso ouvir a opinião sincera de dois venture capitalists, dividindo dicas preciosas. Se eu fosse você, anotava todas agora sem pestanejar:

-Adeque seu discurso à audiência e ao momento: não adianta fazer um arquivo com a apresentação e enviar exatamente a mesma apresentação no email de sequência. As pessoas não querem ver o mesmo conteúdo. Desenvolva documentos distintos e focados para informar tudo o que é possível nos diferentes momentos.

-Foque seu pitch em três pontos importantes: quem é seu consumidor/público, porque seu produto/serviço é relevante para ele e qual é o tamanho do seu mercado (em pessoas e em faturamento)

-Comece o pitch falando a que você veio. O storytelling pode ser importante, mas mais primeiro comunique o que é o produto/serviço/solução. Saber sobre o que se trata de antemão é fundamental para a análise acurada do investidor.

-Pitch é algo rápido. Você não conseguirá apresentar todos os números e detalhes. Se o investidor ficar interessado, com certeza, ele pedirá mais informações.

-Na comunicação sequencial ao pitch (em geral um email) nunca se esqueça de qual é o seu objetivo: marcar uma reunião presencial e individual.

-Nunca assuma que somente uma pessoa na sala é a responsável pela decisão final e foque seu discurso nela. Fale para toda a sua audiência (você nunca sabe de onde sairá a decisão)

-Pratique e ensaie muito. Mas não só com seus amigos ou em frente ao espelho. Apresente sua ideia para pessoas que não a conhecem, que realmente irão questionar. Pratique de verdade com afinco.

-Tenha uma demo ao vivo do produto.

-E saiba exatamente porque você procurou especificamente aquele investidor. Qual é o diferencial dele. Faça a lição de casa, pesquise e adeque seu discurso a mostrar quais são seus pontos de convergência.

Isto vale para um pitch, como vale para muitas comunicações em geral.

Ou seja, leve estes conceitos em seu coração e não dê vexame.