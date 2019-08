Como voar de executiva?

texto por Livia Zillo

Você ai, planejando seu futuro, imaginando seu futuro, esperando o seu futuro…assistindo o sucesso alheio e acomodado com a sua posição, porém INCOMODADO com a sua posição, me acompanha que vou te ensinar a voar de executiva!

Para se tornar daqueles executivos que chegaram ao topo, aqueles que estão trabalhando na estratégia e não no operacional, aqueles que parecem que estão transformando o mundo…é preciso muita persistência. No entanto, não é só isso não. O topo é lindo, mas é trabalhoso. Vejam só:

Seja o primeiro a chegar e o último a sair

Leia o jornal

Faça networking constantemente

Faça um trabalho que renda elogios

Cuide da saúde e da sua imagem

Saiba fracassar

Trabalhe em equipe

Delegue

Tome decisões difíceis

Reconheça seus mentores

Isso é o só o começo, a estratégia é persistir nesse caminho. Aqui a metáfora é viajar de executiva, é ser reconhecido ao ponto de ser enviado pela empresa nessa categoria do avião, mas muito mais do que isso, é entender que seu trabalho agora é parte essencial da empresa, que você importa, que você alcançou uma posição que pode começar a fazer transformações também. Aproveite não só as mordomias, mas as responsabilidades e oportunidades que vêm com essa mudança.

Esteja pronto pra enxergar as coisas de um outro ponto de vista, e especialmente, esteja pronto para ser visto.