Certeza é a primeira palavra que vem à nossa cabeça quando falamos em

decisão. Fico até ouvindo as frases que são sempre repetidas à nossa volta:

– Sim, tenho certeza que estou tomando a decisão correta.

– Quero ter certeza antes de tomar esta decisão.

– Tem certeza disso?

– Certeza? É isso mesmo que você quer?

Desconfio que é por isso que estamos errando mais do que acertando em

decisões primordiais para o nosso futuro. Digo isso, sem nenhum

pessimismo. Pelo contrário, falo com olhos que querem enxergar nas

incertezas novos caminhos possíveis.

Então, voltando às certezas: o que é certo é algo que, por si só, já mora no

passado. Já pensou nisso? Por outro lado, as decisões precisam sempre

olhar para o futuro. Só faz sentido decidir por algo que ainda está por vir.

Sendo assim, é paradoxal falar em certezas e decisões. Se procuramos

certezas ao decidir, estamos usando uma “ferramenta” do passado para

implementar uma “atitude” futura. É por isso que afirmo que decidir é não

estar certo.

Desalentador? Claro, que não. Tomar decisões é das coisas mais

promissoras das nossas vidas. E, sim, podemos aprender a decidir mais,

melhor, mais rapidamente e até com mais eficiência. Quer ver? Separei 3

perguntas que ajudam muito nas tomadas de decisão. Vamos a elas:

1. Primeira pergunta que você deve se fazer:

– A decisão que eu estou tomando abre novos caminhos?

Se sim, de cara, essa já é uma boa decisão. Abrir caminhos é inovar, é ação

que combina (e rima) com decidir. Abro parênteses: inovar não é ficção

científica, não é sempre criar algo novo e revolucionário. Inovar é

rotineiramente abrir caminhos. Assim, decida sempre pelos novos caminhos,

eles são a inovação que você está buscando.

2. Segunda pergunta:

– A serviço de quem está esta decisão?

Ela realmente está a serviço do seu propósito? Ela vai fazer sentido para

você, sua equipe, sua trajetória, sua empresa? Estas são perguntas muito

importantes, já que o seu propósito é razão (futuro), experiência (passado) e

instinto (trans); tudo junto e misturado. E é ele que vai fazer com que a sua

decisão tenha força coletiva, que seja entendida e abraçada por toda a sua

equipe. Ou seja, é o propósito que fará com que a decisão se transforme em

um objetivo. E isso fará todo sentido, acredite.

3. Por fim, pergunte-se:

– É sustentável?

Sua decisão vai afetar todo um sistema: pessoas, equipes, clientes,

fornecedores, investidores, a sua cidade, o seu país, o mundo e muito mais.

E aí? Esta decisão que você está tomando é realmente sustentável? Ela

contempla todos que fazem parte do sistema? Ela pensa no futuro ou ela é

imediatista e só contempla o momento?

Pronto! Temos aí 3 perguntas essenciais para a tomada de decisão. Nem é

tão complexo assim: novos caminhos, propósito e sustentabilidade. Pratique

as respostas e encontre as chaves para abrir novas portas.

Para terminar, quero dizer que deixar de querer controlar o futuro e focar na

ação de decidir tem salvado muitos negócios e, principalmente, muitas

pessoas. Experimente as decisões que levam em conta estas três

perspectivas (novos caminhos, propósito e sustentabilidade) e transforme as

incertezas. Afinal, como já disse antes por aqui: “viver não é preciso”.

