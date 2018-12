Empreendedores, o que esperar de 2019

2018 foi um ano de muitas reviravoltas no Brasil e no mundo. Mudanças políticas, financeiras, comportamentais, de consumo… Bom, então caso você tenha começado a empreender agora, deixa eu te contar uma coisa. Isso não vai parar.

Todos os anos algo – ou muitas coisas – irão acontecer e impactarão sua vida, seu negócio, sua rotina e o seu plano estratégico. Então o que eu posso dizer depois de mais de 10 anos empreendendo é que só há duas coisas que você pode fazer: ser resiliente e estar preparado para as mais diferentes situações.

Resiliência é a arte não se abalar na primeira pedra que aparece no seu caminho. É não achar que seu negócio está sempre em risco por conta dos ambientes externos, detalhes esses que você NÃO controla. Mas só gerenciamento emocional não basta, ter um plano com ações é mais do que necessário.

A maioria dos empreendedores se projetam para um ano incrível ou ficam estagnados reclamando e com medo do que o próximo ano reserva. Bom, se você quiser fazer sua empresa crescer e de maneira sustentável, vai precisar sim projetar seu aumento de lucros e expansão, mas também definir um plano de contenção imaginando o melhor cenário, o cenário provável e o pior deles.

Então queridos, espere tudo de 2019. Tudo de bom e se prepare para o pior.

por Flavia Ferrari