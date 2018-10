Empreender está na moda, mas não é pra todo mundo!

Sim, parece que só se fala nisso ultimamente. O sonho de empreender, não ter patrão, ser dono do próprio negócio, conquistar a independência financeira … Muitas pessoas realmente conquistam o sonhado negócio de sucesso (que precisamos lembrar, é um termo muito relativo), porém esquecemos que nem todas que querem muito ter um negócio próprio são de fato feitas para aquilo.

Eu acredito que muitas habilidades essenciais para termos nossa própria empresa podem ser desenvolvidas em cursos, mentorias, ao longo do dia a dia como empreendedor. Porém muitas pessoas não estão de fato preparadas e dispostas a abrirem mão da certeza de um salário fixo todo mês. Muitas pessoas são ótimos profissionais, desde que estejam sendo gerenciadas por um líder diariamente.

Muito se fala que para empreender é preciso primordialmente saber lidar com os altos e baixos dos negócios. Mas também precisamos lembrar dos altos e baixos emocionais e que certamente nem todo dia você vai amar esse universo. E está tudo bem. Você não é uma pessoa menos determinada por não querer entrar neste desafio.

O mundo também precisa dos funcionários, se não como as empresas de sucesso alcançarão esse patamar se não tiverem uma equipe de profissionais? Algumas pessoas sabem gerenciar, delegar, mas não executar a tarefa. E vice e versa.

Você não precisa ser o dono do negócio para conquistar o sucesso que almeja. Você pode implantar a atitude empreendedora sendo um colaborador da empresa de alguém e ter uma carreira de sucesso. Se trate como se estivesse trabalhando pra você mesmo e faça seu nome. Cuide do seu networking, da sua imagem, se atualize sobre o mercado em que atua e o que está acontecendo no mundo, trate cada cliente como se ele tivesse contratado a você e não a empresa … Você é sua própria empresa, sempre!