Felicidade com menos trabalho

Fiquei encantada em ver que se calcula um índice para comparar horas trabalhadas e nível de felicidade em países. Aqueles que defendem que uma jornada menor necessariamente trará mais felicidade podem colocar as barbas de molho. Não é bem assim.

Para refletir essa lista de aspectos que compõem a nossa felicidade. Delas, olho as que estão em minhas mãos: cultivar amigos, ser generosa, cuidar da minha saúde, trabalhar, fazer escolhas mais conscientes e rir. Ou seja, não dá para colocar tanto a dependência de nossa felicidade no trabalho, não.

Aproveite muito o Carnaval para divertir-se,

estar com quem importa, mover o corpo, escolher água de coco para se hidratar, ou fazer aquele retiro que quer há tempos, estar de bem consigo mesmo…

Os alemães, por exemplo, trabalham 317 horas a menos que a média dos países membros da OECD para estar no 16° lugar. Os mexicanos se esfolam de tanto trabalhar, cerca de 2134 horas anuais e ocupam o 20° lugar. O pessoal de Israel trabalha bastante também e está bem feliz.

A pergunta que não quer calar:

Será que essas diferenças têm a ver com como as pessoas usam o seu tempo?

De novo me esbarro com o tema do propósito. Ter uma vida que tenha significado traz felicidade.

Aproveite para refletir:

Quais são as coisas que importam para mim? Quanto tempo de verdade dedico a elas?

Como posso dedicar-me mais e melhor àquilo que de fato me importa? O que devo abandonar?

Sair do piloto automático e fazer uma faxina na vida é bom demais. Semana passada fiz a pergunta: “Qual a diferença que faz a diferença na sua vida?” para muitos clientes. Essa pergunta nos ajuda a eliminar o que não faz a menor diferença se fizermos ou não. Não é priorizar, pois priorizar significa colocar em ordem de importância, sem necessariamente eliminar.

E que sigamos eliminando inutilidades, toxinas e coisas sem sentido em nossas vidas.

Feliz Carnaval