Temos o privilégio de tê-la aqui pela terceira vez, trazendo, mais uma vez , um tópico com urgência de transformação.



Eliane Olivieri Tarrit

Consultora ESG, Head de Sustentabilidade & ESG da Agir Social, pós graduada em Gestão de Responsabilidade e Marketing Socioambiental pela Universidade Estácio (RJ), com diversos cursos internacionais: Princípios de finanças sustentáveis na (Erasmus University Rotterdam), Pensar e agir em Complexidade (Chaire Edgar Morin) e Relatórios Extra Financeiros na ESSEC, França; Desenvolvimento Sustentável na CNAM, França; Desenvolvimento Sustentável e Gestão Responsável na Universidade de Laval, Canadá. É consultora formada pelo GRI Certified Training Program e tem formação em Relato Integrado. Vice-presidente do InPact – Instituto de Pesquisa e Ação (www.inpact.org.br)

Finanças sustentáveis e Classificação ESG

O universo das finanças é visto por alguns como obstáculo para um futuro sustentável do nosso planeta. Tal visão se deve em parte aos modelos econômicos utilizados ainda nos dias de hoje, desenvolvidos para um mundo com menos habitantes, cujos recursos pareciam inesgotáveis e que emitia menos carbono na atmosfera.

No entanto, o setor financeiro vem sendo mobilizado para assumir um papel de protagonista na aceleração da transição para um modelo econômico mais sustentável. A ferramenta fundamental nesse sentido é a alocação de investimentos responsáveis e de impacto, dirigidos a empresas e projetos sustentáveis.

Os investidores exercem influência sobre as empresas nas quais investem. Dessa forma, investidores de longo prazo podem igualmente orientar as empresas para práticas sustentáveis. Além disso, o setor está apto a contribuir na avaliação e precificação de riscos, limitando as incertezas acerca dos impactos relativos a questões ambientais e sociais para a economia e as empresas.

Evolução do Investimento Responsável

Nos últimos 10 anos, o foco dos investidores está gradualmente mudando do lucro de curto prazo para a criação de valor de longo prazo. Segundo a OCDE, “o investimento responsável, que leva em consideração a análise de critérios ambientais, sociais e de governança, teve um crescimento considerável e está rapidamente se tornando a norma”. Em 2020, o valor dos ativos que incorporam critérios ESG ultrapassou US$ 17 trilhões em todo o mundo. No entanto, o mercado ainda não dispõe de dados relevantes e comparáveis, necessários para embasar decisões, gerenciar riscos, medir resultados e garantir que os investimentos criem valor sustentável no futuro. “Atualmente, as classificações, publicação de informações ou mensuração de indicadores individuais fornecem apenas uma visão fragmentada e inconsistente dos riscos e do desempenho ESG das empresas”, diz ainda a OCDE em seu documento Finanças Duráveis e Resilientes, publicado em 2020.

Classificação ESG

Com a tendência de expansão dos investimentos responsáveis, vemos crescer igualmente a procura por análises extra financeiras de desempenho das empresas e a avaliação das políticas ambientais, sociais e de governança desponta como uma nova atividade, exercida por agências de rating e empresas de auditoria e consultoria. ESG tornou-se um conceito abrangente para centenas de questões, práticas e métricas voltadas à mensuração de desempenho das empresas.

Os índices atribuídos são utilizados como referência por empresas, mercados financeiros e estudiosos, na avaliação da sustentabilidade empresarial. Com o duplo objetivo de ajudar a empresa e os seus gestores a avaliarem a criação de valor a longo prazo de seus ativos e de ajudar os investidores a avaliarem eventuais riscos econômicos decorrentes do desempenho socioambiental das empresas, a notação por uma agência externa serve como uma chancela, uma avaliação extraída de fatos e números confiáveis.

Os sistemas de classificação ESG têm propósitos positivos e podem promover a publicação de informações valiosas para analisar a gestão e a operação das empresas do ponto de vista da criação de valor de longo prazo. No entanto, a confiança sem critérios nessas avaliações pode conduzir o investidor a erros de avaliação.

Em geral, as agências de rating ESG baseiam suas avaliações principalmente nas informações obtidas por meio de documentos emitidos pelas próprias empresas (relatórios anuais, informações publicadas no site etc.) e utilizam metodologia e indicadores próprios para determinar os índices de desempenho ESG. Por outro lado, a falta de padronização das práticas de relato reduz a comparabilidade entre os dados divulgados pelas empresas. A soma desses fatores, resulta frequentemente em divergências nas avaliações de uma mesma empresa por agências diferentes, o que acaba prejudicando a consideração de fatores ESG nas decisões de investimento.

Divergências entre as agências

Recente estudo publicado pelo MIT, revela o desacordo entre as classificações ESG de cinco importantes agências internacionais (KLD, Sustainalytics, Video-Eiris, Asset4 e RobecoSAM).

A pesquisa identifica divergências relacionadas ao escopo da avaliação, por exemplo quando uma agência inclui emissões de gases de efeito estufa, rotatividade de funcionários, direitos humanos e lobby corporativo em seu escopo de classificação, enquanto outra não considera o lobby. Ao peso, quando há variação no grau de importância atribuído pelas agências aos atributos. Ou ainda à mensuração, que ocorre quando as agências de classificação medem o mesmo atributo usando indicadores diferentes, como avaliar as práticas trabalhistas de uma empresa com base na rotatividade da força de trabalho ou pelo número de processos trabalhistas contra a empresa. Embora os dois indicadores capturem aspectos das práticas trabalhistas da empresa, eles provavelmente levarão a avaliações diferentes.

Um exemplo citado pela OCDE é a relação entre as pontuações ambientais e as emissões de carbono, que pode variar conforme os sistemas de classificação. Devido à multiplicidade de indicadores que medem diferentes fatores ambientais e a ponderação desses fatores, é possível obter um score favorável no critério “E” (ambiental), apesar de apresentar altos índices de emissões de carbono. Este exemplo ilustra os obstáculos atuais das ferramentas de avaliação ESG disponíveis para os investidores que buscam gerenciar riscos climáticos ou contribuir para um sistema financeiro mais verde, embora sejam questões cada vez mais importantes e urgentes para a sociedade.

Limitações nas avaliações

Temos ainda o problema da tempestividade, fator que pode igualmente comprometer a fiabilidade da informação. A frequência mais comum de reporte é anual. Imaginemos uma empresa que obtém classificação ESG favorável, a partir da avaliação de seu relatório por uma agência de classificação competente, válida por um ano. Se a empresa interromper suas boas práticas, realizar atividades com risco social e ambiental ou envolver-se em práticas antiéticas, essas deficiências só serão visíveis no ano seguinte. Ou seja, investidores poderiam basear-se nessa classificação para investir, enquanto a empresa já não respeita as políticas divulgadas no relatório anterior, que serviram de base para a atual classificação ESG.

O ecossistema de classificação ESG também está implicitamente voltado para empresas maiores e mercados relativamente grandes e avançados. Publicar relatórios anuais e manter departamentos com dedicação exclusiva à sustentabilidade custa caro para empresas menores. Assim, as grandes empresas, capazes de implementar maior número de iniciativas e práticas e produzir relatórios mais abrangentes, obtém com mais facilidade uma classificação ESG favorável.

Finalmente, como os dados são autorrelatados, podem ser tendenciosos e, portanto, menos confiáveis. Assim, empresas com conflitos éticos, por exemplo, poderiam obter uma melhor pontuação ao publicarem em seus relatórios políticas alinhadas a outras demandas ESG – o que comumente chamamos de greenwashing.

ESG é essencial e exige rigor

Em resposta à crescente atenção dos investidores aos critérios ESG, mas também seus funcionários, clientes e comunidades impactadas, muitas empresas já integram em sua estratégia de gestão fatores ambientais, sociais e de governança. Empresas e investidores passaram a vislumbrar tanto os riscos quanto as oportunidades associadas a essas questões, intensificando a demanda por dados.

A quantidade de informações ESG disponibilizadas por agências de classificação, empresas de tecnologia, de auditoria e consultoria vem crescendo, assim como os esforços para ganhar mais coerência e consistência por meio de padrões e regulamentações.

Os critérios ESG representam um grande progresso no universo das finanças e uma poderosa ferramenta de transformação. Todavia, para que o investimento seja efetivamente responsável e produza impacto positivo, os dados não devem servir exclusivamente para buscar a melhor performance financeira do investimento, mas igualmente para identificar oportunidades que possam contribuir para a solução das grandes questões globais. Para ir além dos índices de classificação, é importante conhecer os principais desafios ESG inerentes ao setor no qual se investe e buscar informações específicas a tais temas, que corroborem a avaliação geral de desempenho.

O mundo das finanças tem o seu papel essencial no desenvolvimento sustentável e a crescente adoção de critérios ESG de avaliação por parte dos investidores sinaliza uma compreensão cada vez mais abrangente desse protagonismo na transição para uma economia de baixo carbono, mais circular e socialmente mais igualitária.

Fontes:

OECD, SUSTAINABLE AND RESILIENT FINANCE – Documento OECD Business and Finance Outlook 2020 – Highlights PDF .

SCHOENMAKER, Dirk e SCHRAMADE, Willem, Principles of Sustainable Finance.

BERG Florian, KOELBEL Julian e RIGOBON Roberto, Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings.

MAYOR, Tracy, Why ESG ratings vary so widely (and what you can do about it).

World Economic Forum.https://www.weforum.org/agenda/2021/07/comparable-esg-investors/

DEHENEFFE, Maxence, Analyse du marché de la notation ESG.