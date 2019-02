Mais vale um pássaro na mão do que dois voando?

Texto por Livia Zillo

A indecisão de uma cliente me levou a escrever este artigo. Ela trabalha em um lugar que tem tudo a ver com seu propósito de vida, mas a liderança não está mais alinhada com as expectativas dela. Por outro lado, ela tem uma oportunidade em outra empresa, mas tem medo de arriscar e ser algo semelhante. Garanto que todos já passamos por situações semelhantes, e quais são normalmente nossas reações?

– deixar ser levado pelo medo (medo de perder, medo de dar errado)

– paralisar – não vamos pra frente nem pra trás, tendemos a procrastinar a decisão

– deixar as emoções tomarem conta – um turbilhão de emoções entra em jogo e toma a decisão por nós

E o que é previsível dentro de todos esses cenários? Não somos nós que tomamos a decisão final, ou é o medo, ou é o tempo ou as emoções. E não é deste lugar que queremos decidir, não é?

Algumas maneiras de driblar estes nossos mecanismos:

– medite – coloque suas ideias em ordem

– converse – troque ideia com um coach, um terapeuta, um profissional adequado pra te ajudar nessa decisão, falar em voz alta ajuda a elaborar

– pergunte-se “o que eu quero?” – e não tenha medo da resposta.

Situações assim aparecem em nossas vidas diariamente, o importante é estarmos centrados e preparados para lidar com a frustração e a pressa, de querer resolver tudo pra ontem.

A decisão sempre será sua, ninguém poderá tomá-la por você, mas você pode fazer esse processo bem menos dolorido.

Livia Zillo empreendedora, sócia da Ikigai com mais duas mulheres potências, enérgica e comprometida com o “esclarecer”. Sem rótulos, e em tom de bom humor espontâneo e uma postura que provoca a escuta ativa e a fala presente, essa coach com MBA em Gestão de Projetos, formação em Coaching Ontológico, Liderança e Neuro-sistêmico, e especialista em linguagem corporal, conecta a sua contribuição para o mundo com as relações do comportamento humano.

www.ikigai.etc.br

livia@ikigai.etc.br