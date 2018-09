Não é de primeira que a gente acerta!

Por Flávia Ferrari, fundadora do A Dica do Dia e do Organizada

Flávia Ferrari é empreendedora há mais de 10 anos, formada em Engenharia Civil pela Unicamp, com pós-graduação em Marketing pela ESPM e MBA em empreendedorismo pela SDA Bocconi (Milão/Itália). Atuou com desenvolvimento de produtos do Grupo Abril e já desenvolveu ações de influência com marcas como Unilever, Electrolux, BASF/Suvinil, 3M entre outras. Atualmente, comanda o A Dica do Dia, projeto que conta com canal no Youtube, livro, site, entre outras inciativas, além de ministrar palestras de empreendedorismo.

Uma coisa que você precisa ter muito claro em mente se quiser construir um negócio, é que empreender é fazer e aprender pelo caminho. Sempre haverá algo a ser feito e melhorado e MUITO provavelmente você não vai acertar de primeira.

Observo nas pessoas que estão entrando no universo do empreendedorismo um desespero de acertar logo de primeira. Vejamos, não estou dizendo que você não deve apostar e acreditar no seu negócio. Não mesmo, afinal, não dá pra arriscar em algo em que você não acredite. Entretanto, conheço pouquíssimas pessoas que tiveram sucesso empreendendo logo de primeira. Provavelmente sua ideia vai precisar de ajustes – e você vai ir aprendendo no caminho, enquanto faz – ou não será esta iniciativa que será o seu negócio de sucesso.

Um caso clássico é o de ninguém menos que Jorge Paulo Lemann, que quebrou diversas vezes antes de se tornar um dos maiores nomes do empreendedorismo no Brasil e no mundo. A história está no livro Sonho Grande, de Cristiane Correa, que inclusive acredito ser uma leitura obrigatória para quem quer empreender. E assim como ele, arrisco dizer que 9 em cada 10 empreendedores com quem você conversar vai ter uma história semelhante a te contar.

Eu por exemplo fiz várias iniciativas antes de ter sucesso com o A Dica do Dia. Venda de bijuterias, aulas de inglês, vendi cestas de café da manhã, abri uma loja de roupas… Tudo isso colaborou para que eu aprendesse muita coisa e aplicar no A Dica do Dia. E aprendo diariamente com ele e aplico nos meus outros projetos.

Em resumo, está tudo bem você se dedicar com afinco à sua ideia inicial, mas tenha em mente que pode ser que ela não seja o seu case de sucesso. E se ela for, pode ser que não seja a última e esse é o lado sensacional do empreendedorismo!