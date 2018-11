O futuro do empreendedorismo está nos estudantes

Texto por Livia Zillo

Parece uma constatação óbvia, mas vai muito mais além e eu te mostrar porquê.

Empreender pode significar entre muitas outras coisas, inovar, ir além, reinventar, ter coragem, abrir-se. E você aí pensando, o que é que tudo isso tem a ver com os estudantes ou com empreender.

MBA’s e cursos acadêmicos como mestrados são a porta de entrada para estudantes que nos conectam com o futuro do empreendedorismo. A primeira característica destes estudantes é o famoso “dar a cara pra bater”, ter coragem. Largar aqui sua carreira e começar um curso acadêmico em outro país não é pra qualquer um, estudar pro GMAT, se preparar pra entrevista, escrever os essays. Haja coração.

Este estudantes já se comprometem em ir muito mais além do que é esperado deles. Já possuem um ou mais planos, e já sabe, na sua maioria aonde querem chegar e qual é o caminho. Já são cheio de ideias, possuem uma personalidade colaborativa e estão sempre antenados e em busca do novo.

E aí, parecem bons candidatos a empreender?

E é daí que vem o futuro do empreendedorismo. Nem todo mundo começa por aí, muita gente dá a cara pra bater sem um MBA ou mestrado internacional, ahhhh mas o que começam por aí podem ter certeza que trazem na bagagem inovações, ideias e planos disruptivos.

Você aí, lendo este artigo pode ser um destes estudantes, ou pode ter na sua equipe alguém com este perfil, pode ainda ser alguém que já empreendeu e se encaixa nesse perfil, o importante é darmos suporte pra essa geração de estudantes e pessoas dispostas a arriscar para colocar em prática algo que um dia foi somente parte de um pensamento que pode mudar uma sociedade, um grupo de pessoas, reinventar um ponto no mapa.

Livia Zillo empreendedora, sócia da Ikigai com mais duas mulheres potências, enérgica e comprometida com o “esclarecer”. Sem rótulos, e em tom de bom humor espontâneo e uma postura que provoca a escuta ativa e a fala presente, essa coach com MBA em Gestão de Projetos, formação em Coaching Ontológico, Liderança e Neuro-sistêmico, e especialista em linguagem corporal, conecta a sua contribuição para o mundo com as relações do comportamento humano.

