O que o auto-conhecimento tem a ver com a sua carreira?

texto por Livia Zillo

Hoje em dia caiu por terra aquele formato de que seremos para sempre aquele profissional que formamos na faculdade, faremos para sempre algo que tem a ver com a nossa formação, seremos funcionários eternos da mesma empresa…nada disso se aplica mais.

Hoje as pessoas tem 1, 2, 3 carreiras, estão constantemente evoluindo, descobrindo novos interesses e tendo a coragem para realizar mudanças que trazem riscos e incertezas. No entanto, é claro que ainda existem as pessoas com aquele pensamento mais tradicional, e o que diferenciam então as pessoas com esses variados perfis? O auto-conhecimento.

Essa palavra bonitinha, auto-conhecimento, amedronta algumas pessoas, inibe outras, e liberta algumas. Qual dessas pessoas você é?

Hoje quando um cliente me procura para coaching de carreira, eu sempre pergunto se ele já fez um algum processo de auto-conhecimento, e essa pergunta parece sempre pegar as pessoas de calças curtas, muitas não entendem o que isso tem a ver com carreira, mas eu vou te contar.

Quanto menos auto-conhecimento você tem, mas frágil e mais suscetível você fica às influências do externo, ou seja, ao invés de escolher uma vaga de emprego, você pode ser escolhido – por exemplo. Aí você me diz, ‘Livia, mas eu quero ser escolhido para uma vaga de emprego’ – Não, você não quer somente ser escolhido, você quer escolher a vaga que mais se relaciona com o que você gosta de fazer, a empresa que mais possui os valores dos quais você também divide, a oportunidade que mais se adequa aos seus planos de futuro….entende o que estou dizendo? Para saber tudo isso, você precisa do auto-conhecimento.

O auto-conhecimento não é saber somente o que você quer, é entender quem você é, com suas qualidades e defeitos, é ter consciência dos seus mecanismos de defesa, e das características que fazem você se diferenciar no mundo, é entender o que está entrelaçado em você que afeta sua carreira, e muito mais.

Não se vai muito longe hoje, sem auto se conhecer, é possível andar na montanha russa da vida, mas a viagem não seria muito mais emocionante se você estivesse de olhos abertos?





Livia Zillo mãe do Lucca, empreendedora, sócia da Claúdia Gonçalves na Ikigai, enérgica e comprometida com o “esclarecer”. Sem rótulos, e em tom de bom humor espontâneo e uma postura que provoca a escuta ativa e a fala presente, essa coach com MBA em Gestão de Projetos, formação em Coaching Ontológico, Liderança e Neuro-sistêmico, e especialista em linguagem corporal, conecta a sua contribuição para o mundo com as relações do comportamento humano.