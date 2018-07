Perguntar é a melhor resposta

A gente gosta mesmo é de certezas, de respostas. E é por isso que a vivemos fazendo perguntas sobre tudo, o tempo todo. E quase sempre, estamos esperando por respostas “eficientes”, rápidas e esclarecedoras.

Aí eu lhe pergunto:

Respostas têm sido suficientes?

Não foram suas dúvidas que te levaram às soluções?

Nessa altura, você deve estar se perguntando: qual é o objetivo deste texto?

Eu respondo:

Qual é a pergunta que mais lhe ajudaria agora?

Já dá para começar tudo de novo com ela?

Pois é, o objetivo é esse: enxergar o poder transformador de uma pergunta.

Esqueça o certo, o único, o mais fácil. Responder perguntando, instiga, transforma e abre espaço para o novo.

E olha, eu acredito tanto no poder das perguntas que resolvi deixar aqui uma lista com 50 perguntas que fazem muito sentido para mim e para o meu trabalho. Elas estão divididas por “temas” que ora conversam diretamente com você, ora dialogam com o mundo corporativo.

Cinquenta pode parecer muito, mas é só o começo para quem já entendeu que as perguntas são as melhores respostas. Eu repito: quando a gente deixa de procurar a resposta certa, encontramos perguntas eficientes. Isso transforma, acredite!

10 Perguntas para uma reunião “diferente”:

O que a nossa empresa ainda não sabe fazer?

Em qual projeto você gostaria de estar trabalhando daqui a dez anos?

Quem pensa diferente de você aqui na nossa equipe?

O que você aprendeu com ele/ela?

Como você veio trabalhar hoje?

Haveria um outro jeito de chegar aqui hoje?

Qual é a palavra mais detestável do nosso vocabulário corporativo?

O que você gostaria de estar fazendo agora?

Que pergunta você sempre quis me fazer e nunca teve coragem suficiente?

Qual pergunta resume esse nosso encontro de hoje?

10 perguntas para uma “reunião” com você mesmo:

Qual é a sua definição de sucesso?

Qual é a diferença que você gostaria de fazer no mundo?

Qual é o legado que você gostaria de deixar para o mundo?

Quais são as outras “respostas corretas”?

Quais são os três principais valores que formaram as suas raízes?

O que ser autêntico significa para você?

Como você reconhece que está sendo autêntico?

O que traz um senso genuíno de alegria para a sua vida?

O universo é hostil ou amigável? Se hostil, como você poderia notar presenças mais amigáveis e colaborativas?

O que o faz se sentir grato neste exato momento?

10 perguntas para “olhar para os lados”:

Qual é a sua relação com a hierarquia?

Como você está alavancando a colaboração e a inteligência coletiva?

De que lugares esquecidos/não-descobertos da sua organização você pode buscar inputs?

Como você está ampliando conexões, forças, diversidade e reduzindo comparações, julgamentos e críticas?

Você está escutando a partir da sua cabeça, do seu coração ou está usando a sua intuição?

O que a sua intuição diz sobre a principal conversa de hoje?

Quais as principais conversas que você precisa ter?

Como você está ajudando a trazer o “instinto de fazedor” para o seu time e para a sua organização como um todo?

Como você poderia acelerar a inovação e a experimentação?

Que oportunidades de transformação pessoal você está oferendo para a sua organização nesse momento?

10 perguntas para “pensar além”.

Quem se beneficia com o seu propósito?

Quais são as oportunidades para se criar parcerias potenciais com seus competidores ao redor de um propósito comum?

Qual valor pode ser criado ao inovar com o seu círculo mais amplo de stakeholders?

Quem se beneficia quando sua organização vai bem?

Que padrões (relevantes para a sua organização) você vê acontecendo nas sociedades?

Como você pode testar a dinâmica entre o formato que você quer dar para sua organização e o formato que ela quer ter?

O que a sua organização está falando para você nesse momento?

Como você pode testar/aplicar isso?

Que oportunidades você pode criar hoje?

Que diferença você pode fazer?

10 perguntas sobre o “futuro”.

Quanto do que você está criando para sua organização está somando para o bem-estar da sociedade?

E como estará “essa soma” daqui a uma década?

E em 100 anos?

E em 1.000 anos?

Qual é a sua visão sobre crescimento?

Ela é suficiente?

Quanta responsabilidade você está tomando sobre os efeitos de ponta a ponta na sua cadeia de supply?

Como é um sistema saudável para você?

Quais são os principais indicadores (em relação ao seu negócio) que ajudam você a se assegurar que ele contribui positivamente para vida em geral?

Qual é o seu sentimento em relação ao futuro?

Se você chegou até aqui, depois de tantas perguntas em um texto só, é porque você é um perguntador inquieto e corajoso. Que tal deixar uma pergunta para mim lá nos comentários? Vou adorar o “Pingue Pongue”.