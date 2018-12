Permita-se sonhar…e executar

texto por Livia Zillo

Já pensou em 2019? O que tem pra sua carreira? O que tem pra sua educação? O que este ano te reserva?

Sonhar é bom, mas executar é melhor ainda.

Seu MBA foi plano de 2016, 2017 e 2018? E o sonho continua aí, mas nada saiu do lugar?

“Não é o momento certo”, você se diz. “O dólar está caro”, “Acabei de me mudar”, “Justo agora que fui promovido!”…as justificativas são infinitas, e o sonho vai deixando de ser sonho e passa a ser um frustação, um desejo não realizado.

O que vai fazer você executar o seu sonho em 2019?

Para cada pessoa é um gatilho diferente, mas talvez algum destes ressoe com você:

A hora é agora

Quero um MBA no meu currículo e sei que consigo

Essa experiência é única, quero me proporcionar

O que está certo, está, o que está incerto irei improvisar

É trabalhoso mas vale a pena

Estou pronto para executar meu sonho!

MBA exige planejamento? Sim. MBA exige dinheiro? Sim. MBA exige empenho? Sim. Mas para se planejar existe o tempo, para arcar com as despesas existem os empréstimos e empenho…esse você tira do seu desejo de superar limites na sua carreira.

Vamos que ainda dá tempo de realizar o seu sonho em 2019!

Livia Zillo empreendedora, sócia da Ikigai com mais duas mulheres potências, enérgica e comprometida com o “esclarecer”. Sem rótulos, e em tom de bom humor espontâneo e uma postura que provoca a escuta ativa e a fala presente, essa coach com MBA em Gestão de Projetos, formação em Coaching Ontológico, Liderança e Neuro-sistêmico, e especialista em linguagem corporal, conecta a sua contribuição para o mundo com as relações do comportamento humano.

www.ikigai.etc.br

livia@ikigai.etc.br