Reprise – redes quânticas

Em qualquer cultura, há diversas camadas de conhecimento, cada uma com sua própria rede informal de pessoas em conversações. Todos se movem pelas redes, mas pessoas diferentes têm papéis distintos em cada rede; um pivô numa rede pode ser porteiro em outra rede. Aqui estão os blocos básicos da construção da cultura organizacional. 1. Rede de trabalho. Com quem você troca informações como parte de sua rotina diária de trabalho? Os contatos das operações rotineiras representam o “pulso de repouso” da cultura organizacional. “As funções e disfunções; os favores e falhas sempre ficam evidentes nessa camada,” diz a Professora Stephenson. 2. Rede social. Com quem você faz “check in,” dentro ou fora do escritório, para descobrir o que está acontecendo? Essa rede é importante principalmente como um indicador de confiança dentro da cultura. Organizações saudáveis têm um tônus muscular social para aguentar estresse e incerteza, mas cuidado para não se tornar excessivamente demandante do tempo pessoal das pessoas. 3. Rede de Inovação. Com quem você colabora ou troca novas ideias? Há uma certa inocência e maravilhamento nessas conversas francas conduzidas nessa rede, pois as pessoas falam abertamente sobre suas percepções, ideias e experimentos. Por exemplo, “Por que usamos 4 linhas de montagem separadas se 3 seriam suficientes? ” Ou, “Bem, vamos tentar e ver o que acontece!” Pessoas chave nessa rede têm uma visão pessimista da tradição e podem se confrontar com os porteiros da tradição e expertise da organização, descartando-os como relíquias. 4. Rede especialista. A quem você recorre para expertise ou conselho? Organizações têm redes essenciais cujos membros têm um conhecimento crítico e bem estabelecido, ainda que tácito, sobre a organização. É como a fórmula da Coca-Cola; esse tipo de conhecimento normalmente é guardado em segredo. Pessoas importantes nessa rede frequentemente são ameaçadas por inovações; elas provavelmente entram em choque com os inovadores e os consideram indisciplinados’. 5. Rede estratégica e mentoria de carreira. A quem você recorre para conselhos sobre o futuro? Se as pessoas confiam em colegas da mesma organização para mentoria e aconselhamento de carreira, então isso é sinal de um grau alto de confiança. Essa rede com frequência influencia a estratégia da organização; decisões sobre carreiras e movimentações estratégicas focam no futuro. 6. Rede de aprendizado. Com quem você trabalha para melhorar métodos e processos existentes? Pessoas importantes nessa rede podem se tornar pontes entre pivôs de expertise e inovação, traduzindo tanto o tradicional quanto o novo. Uma vez que as pessoas têm medo de uma mudança genuína, essa rede fica dormente até a mudança desperte uma confiança renovada.