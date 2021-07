Por Andréa Nery

O que diz o silêncio?

Quero ouvir o silêncio

Entender suas nuances

Mergulhar nos seus significados.

Quero ouvir o silêncio

Mas vivo buscando caminhos para não me encontrar com ele …

Para o silêncio que exclui – aprendi as primeiras palavras.

Para o silêncio que apaga – descobri bons argumentos.

Para o silêncio que conforma – desenvolvi barulhos internos.

Para o silêncio que amedronta – achei palavras sem sentido.

Para o silêncio que entristece – preenchi com a música.

Quando digo não ao silêncio

Trago minha voz para o mundo,

Quebro barreiras,

E as vezes me perco sem me escutar…

Quando digo sim ao silêncio

Busco respostas em mim mesma,

Enriqueço minha escuta,

E as vezes calo minha luta…

Quero ouvir o silêncio

Entender a medida

Mergulhar em sua matiz.

Quero ouvir o silêncio

E assim descobrir diferentes tipos para poder atravessar a vida…

O grande silêncio – pois precisamos nos escutar.

O pequeno silêncio – pois é impossível dizer tudo.

O silencio completo em si mesmo.

O silêncio pesado – pois existe tristeza e desesperança.

O silêncio leve – pois existe encantamento e amor.

Para alguns silêncios preciso dar voz,

Insistir que saiam de dentro da alma

E curem meu coração.

O silencio

da apatia,

do medo,

da insegurança,

do desconhecido,

da dor.

Para alguns silêncios preciso dar espaço,

Insistir que residam em minha alma

E conectem meu coração.

O silencio

da paz,

da descoberta,

da realização,

da alegria,

da escuta.

Quero ouvir o silêncio

Entende-lo no outro

Mergulhar profundamente nas palavras não ditas.

Quero ouvir o silêncio

O silêncio

que recusa,

que insinua,

que comunica,

que preenche,

que conecta,

que faz companhia,

que sustenta.

Porque ao decifrar este enigma saberei aceitar sua força…

O silêncio

que traz novos sentidos,

que abre portas,

que existe na vida e pela vida.

O silêncio que fala.

O que ele diz?

Quero ouvir o silêncio

Para poder quebrá-lo para que a vida se faça.