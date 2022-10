sistema é plural

Visão sistêmica é mais que uma forma de ver o mundo. É mais que uma ferramenta necessária num mundo VUCA (Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade), ou BANI (Fragilidade, Ansiedade, Não linear e Incompreensível).

Visão sistêmica é uma forma mais natural de ser e estar no mundo, seja VUCA, BANI, ou qualquer outro acrônimo. Já somos naturalmente equipados e preparados para agir sistemicamente, mas é preciso lembrar ou retomar.

Já observou as crianças pequenas? São pura visão sistêmica:

Profundamente conectadas ao aqui e agora – normalmente estão no presente.

Exploram o mundo com todos seus sentidos – aprendizado acontece em bloco, pelo corpo e mente.

Conexão profunda e íntima com sua tribo – estão em profunda ressonância emocional com os seus.

Entregues à vida como ela se apresenta para eles – já viu um bebê dormindo no colo? Ali há uma confiança intrínseca na vida.

Onde está a visão sistêmica? Em mim ou em você? Em nossos cérebros? Do lado direito ou esquerdo do cérebro? Está em toda parte e em nenhuma parte. Não é uma coisa, mas antes uma relação. Sistemas vivos são sempre plurais e sempre relacionais e sempre complexos e nunca estão em algum lugar ou dentro de alguém. Visão sistêmica não é algo que tenho ou não tenho. É algo que se dá através de mim enquanto parte de um sistema vivo.

Há uma grande humildade envolvida na visão sistêmica, pois ela não cabe ou é possível para nenhum indivíduo isolado. Ela é sempre plural, sempre de todos e a partir de todos. Tentar localizar a visão sistêmica em algum lugar ou pessoa é como dizer que o neurônio é o cérebro. Sim e não.

A visão sistêmica também envolve sentimentos, ética e estética, pois é fruto de relações. É no espaço do ENTRE que a alquimia acontece e gera nossos sentimentos, nossa ética e as formas e rituais que expressam a estética do relacionamento.

Sentimentos – porta de entrada de como experimento o mundo, transformam-se em ações e reações e estratégias de sobrevivência ou de desenvolvimento.

Ética – as relações têm valor! Há uma hierarquia de valores envolvidos em como nos relacionamos com e no sistema.

Estética – o sistema vivo tem uma estética, pois busca harmonia e equilíbrio por mais que o ambiente ou contexto tenha acontecimentos que perturbem a ordem.

Recuperar nossa visão sistêmica é relembrar que somos feitos à imagem da natureza.