Brazil Digital Report – Um raio X do ecossistema de inovação no Brasil

Consumidores mais digitais e abundância de capital estão entre os pilares que impulsionaram a inovação no Brasil nos últimos anos. De 2016 a 2021, o número de unicórnios no país aumentou 7 vezes e o fluxo de capital cresceu 19 vezes. Mas se 2021 foi o ano da abundância, 2022 pode ser o da cautela. O que mudou no ecossistema de inovação no Brasil este ano e por quê?

Um relatório recente da McKinsey, que contou com entrevistas de investidores e fundadores de startups brasileiras, traz um raio X do mercado e revela que, neste novo cenário de alta da Selic e crescimento do PIB revisado para baixo, empreendedores mais experientes e com teses mais maduras saem na frente. Eles devem estar prontos para enfrentar a escassez de talentos na área de tecnologia e a demanda por lucratividade no curto prazo.

Quem nos traz as informações em primeira mão é Marina Mansur, sócia da McKinsey em São Paulo. Assista: