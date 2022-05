Organizações centradas no cliente e product-led são as vencedoras do hipercrescimento. O que torna essas empresas tão bem-sucedidas? E qual o papel do Chief Product Officer (CPO) nelas?

Esse é o tema da série “Crescimento com Foco no Cliente” do McKinsey Talks. Serão entrevistados alguns dos líderes seniores e executivos de produto mais influentes do mundo em companhias internacionais de vários setores.