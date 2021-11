Fórum McKinsey 2021: Evento debate criação de novos negócios; acompanhe os principais pontos

O “Fórum McKinsey 2021 – Construindo Novos Negócios” ocorre nesta sexta-feira, 19, de forma híbrida: parte dos palestrantes e do público está no Hotel Unique, em São Paulo, e outra parte, acompanhando as discussões de forma remota.

O objetivo é oferecer um mosaico de visões sobre os desafios enfrentados durante a criação e desenvolvimento de novos produtos e serviços, partindo da convicção de que esta década será marcada por inúmeras oportunidades para corporações jovens ou centenárias.

Heitor Martins e Reinaldo Fiorini, sócios seniores da McKinsey, abrem o evento. Em seguida, palestras e sessões de breakout contam com a participação de empresários, empreendedores e representantes de grandes organizações e startups.

APRESENTAÇÃO DO FÓRUM MCKINSEY 2021

REINALDO FIORINI, sócio sênior da McKinsey, dá as boas-vindas e convida o público a assistir a uma apresentação de Bob Sternfels, líder global da McKinsey e Ari Libarikian, líder global da prática de criação de negócios.

HEITOR MARTINS, sócio sênior da McKinsey, fala sobre a importância dos novos negócios e mostra um breve cenário das empresas e startups no Brasil. Além disso, ele elenca os principais desafios para uma organização trilhar o seu caminho para o sucesso: “Existem barreiras importantes para a inovação. A primeira é a organização. São hierárquicas, dificuldade de comunicação, processos desenhados para resiliência e não transformação contínuas, sistemas difíceis de serem transformados.”

PLENÁRIA – “Na velocidade da Luz – acelerando um gigante“

FREDERICO TRAJANO, COO do Magazine Luiza, abre as palestras do evento com “O céu é o limite – de rede local a maior ecossistema do varejo brasileiro”. Ele ressalta a importância de digitalizar funcionários e clientes em todos os níveis, mostrando de que forma a empresa está incentivando a criação de diálogos locais nas redes.

Para mim, era importante que a turma da velha guarda passasse pela digitalização (…) O mundo digital precisa ter calor humano. Quando eu criei o site, eu quis trazer a personagem virtual com calor humano

Segundo Trajano, o time do Magazine Luiza trabalha para que 6 milhões de varejistas se dirijam ao mundo online: “A gente quer ajudar outras empresas analógica a digitalizarem. Criamos uma plataforma para eles. Nossa visão é fazer um marketplace para aquele seller que nunca vendeu online, e lançamos essa tecnologia em plena pandemia. Hoje temos 120 mil empresas vendendo pelo Magalu.”

Trajano diz que inovação não significa jogar o passado da empresa fora: “Legado, em muitas empresas, é palavrão”. O COO afirma que inovação não é abrir mão do seu time. A tecnologia e a inovação seriam um processo para atingir um fim. Inovar, um meio para gerar valor para o cliente, acionista ou funcionário, no Magazine Luiza, é gerar valor para parceiros.

Talento atrai talento. Começamos o Luiza Labs muito cedo com pessoas incríveis. Isso vai atraindo mais gente e criando um time com muita autonomia para fazer acontecer

Segundo Trajano, tudo o que o Magazine Luiza está fazendo é manter suas lojas e seus parceiros relevantes: “Você não tem mais on e off. É tudo on. O futuro é só on. On único exclusivo ou on híbrido. Queremos habilitar esse poder para outros varejistas com o apoio da nossa tecnologia.”

Sobre aquisição de novas empresas, o empresário chama atenção para três pontos: boa tecnologia, parte de auditoria fiscal e parte cultural. “Tem que bater o santo. Para integrar, nós temos uma arquitetura para isso. Temos tecnologia para avaliar a integração”, afirma. “Incentivamos todo mundo com metas e vínculos no Magalu, tendo o local e global com peso parecido. Não gosto da palavra integração. Para mim, é conectar.”

CHRISTIAN GEBARA, presidente da Telefônica/Vivo Brasil, abre a palestra “Na velocidade da luz – acelerando um gigante” mostrando o potencial do Brasil para negócios digitais:”É um país propenso à conexão, mas com enormes carências.”

De acordo com Gebara, a empresa trabalha em alguns pontos para tentar suprir parte dessa carência no Brasil. O primeiro deles é a saúde: “Já estamos lançando o Vida V na Saúde com uma parceria em telemedicina e vamos oferecer a clientes e não clientes com telemedicina, descontos em farmácias.”

O Brasil é muito conectado. Chega a 70% da população. É um dos países número 1 no Facebook e WhatsApp. Isso não ocorre em nenhum outro país desse tamanho.

Ele diz que a Vivo foi mais ambiciosa na área de educação: “A digitalização transforma a educação. O objetivo é criar cursos para ajudar na empregabilidade que podem, através dessa formação, melhorar em ciências de dados, TI, hotelaria, entre outros, integrando uma plataforma de empregabilidade.”

A Vivo é uma empresa com grande responsabilidade ambiental. Tivemos 8 toneladas de equipamento recolhidos em nossas lojas no último ano. Queremos ser carbono zero em 2025.

Gebara cita ainda o foco em serviço financeiro: “Empréstimos até 50 mil para pessoas que os bancos não conhecem, mas que estão na Vivo. A Vivo sabe mais sobre esse cliente do que outra empresa. Eu sei qual é a capacidade de pagamento desse cliente.”

Marketplace, casa inteligente e entretenimento também são pontos de atenção da empresa durante os processos de transformação digital. “Podemos ser uma força que muda o indivíduo, a empresa e a sociedade. Somos uma empresa de capital aberto, mas com o fator de transformar um cenário de tantas carências. A vivo conexão digital para transformar vidas.”

MCKINSEY TALKS, especialistas debatem temas relevantes para a agenda de negócios

PLENÁRIA – “Vantagens competitivas – selecionando e apoiando vencedores”

